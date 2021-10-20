Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом»

«Зенит» и «Ювентус» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов смогли забить на двоих только один гол. Его автором стал вышедший на замену игрок итальянцев Деян Кулушевски.

«Зенит» не побеждает три матча подряд. У «Ювентуса» серия без поражений из восьми встреч.

Россияне по-прежнему идут в группе третьими. Туринцы лидируют.

Через две недели команды проведут ответный матч в Турине.

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

Зенит (Россия) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кулушевски, 86.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков (Круговой, 88), Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88), Караваев (Сутормин, 61), Дзюба (Азмун, 61), Ракицкий.

«Ювентус»: Щесны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Бонуччи, Локателли (Артур, 58), Мората (Кен, 76), Бентанкур (Рэмзи, 84), Бернардески (Кулушевски, 58), Кьеза.

Предупреждения: Барриос, 30; Караваев, 46 – Артур, 60; Рэмзи, 90+4.

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