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    Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом»

    «Зенит» и «Ювентус» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов смогли забить на двоих только один гол. Его автором стал вышедший на замену игрок итальянцев Деян Кулушевски.

    «Зенит» не побеждает три матча подряд. У «Ювентуса» серия без поражений из восьми встреч.

    Россияне по-прежнему идут в группе третьими. Туринцы лидируют.

    Через две недели команды проведут ответный матч в Турине.

    Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

    Зенит (Россия) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кулушевски, 86.

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков (Круговой, 88), Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88), Караваев (Сутормин, 61), Дзюба (Азмун, 61), Ракицкий.

    «Ювентус»: Щесны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Бонуччи, Локателли (Артур, 58), Мората (Кен, 76), Бентанкур (Рэмзи, 84), Бернардески (Кулушевски, 58), Кьеза.

    Предупреждения: Барриос, 30; Караваев, 46 – Артур, 60; Рэмзи, 90+4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2021 23:52
    Комментарии138
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      Рейтинг: +13799

      paracetamol 7 минут назад

      Жаль недосмотрели. Ловрен опять лоханулся!

      0
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      Рейтинг: +11353

      житель СПб 32 минуты назад

      И еще: Азмун или в дико не форме, или просто не хочет играть за Зенит - готовит спокойный свой уход из клуба, чтобы не удерживали - может быть, уже зимой...

      0
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      Рейтинг: +1091

      GreyDM 44 минуты назад

      Ну что,"европейцы", на паровозов надежда...?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 > GreyDM 32 минуты назад

      ...когда-то Московия легла под Чингиз Хана... С удовольствием переняла, сохранила и трепетно всеми силами поддерживает монгольскую систему управления в стране..., уничтожив всё, что, хоть как-то напоминало Европц (Великий Новгород, Псков...) Так... не логичнее ли нам и с футболом нащим туда...куда-нибудь в чемпионаты Улан Баторов, а не в европы?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +13799

      paracetamol > Soccerdealer63 6 минут назад

      Колхозник, при Батыге Московии еще не было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 49 минут назад

      НЕ заметили? Зенит - калька с нашей сборной!
      На тех, кто заведомо слабее отыгрываются (Уралы, Уфы, Химки, Крылья, Саудиты, египты...). С сильными - автобус с целью вытянуть ничью (Юве, Испания...)))))))))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4486

      TOMSON 50 минут назад

      Почитаешь коменты и диву даёшься. Семак не тренер, поражение это всегда поражение и прочая…
      Парни это Ювентус! Наш лучший Клаудинье не факт, что на скамейке в Юве сидеть сможет. Там игроки вышли на замену, которые в Зените были бы железобетонно в основе. А у нас Круговой и Ерохин…
      Вас послушать, так если бы тренеры поменялись игроками, то Семак и в этом случае без шансов проиграл бы, а Алегри заставил бы Дзюбу феерить и разрывать.
      Будьте адекватнее, умейте признавать, что мы не в праве требовать побед над лидерами европейского клубного футбола.

      Игра была достойной и Юве легко не было. Спасибо Зениту, что дал бой. К сожалению, это придел на данный момент. Просто достойно выглядеть.

      5
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      Рейтинг: +1266

      Хейтер Аларм > TOMSON 46 минут назад

      Не надо принижаться. На замену вышли Азмун и капитан сборной Сутормин. И почему-то Шерифу разница в классе игроков не мешает забивать голы и добиваться результата против топ клубов

      2
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      ...
      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 > TOMSON 43 минуты назад

      ВЫ только что сказали, что у нас футбол низкого уровня)))))
      Так можно договориться и до того, что у нас ВВП хреновый.... Особенно если на душу))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4486

      TOMSON > Хейтер Аларм 41 минуту назад

      И что Азмун показал с подуставшим соперником? А Сутормин? С его фланга капитанского и прилетел гол… Смешно же такое сравнивать и приводить в пример.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3425

      neveldomha > Хейтер Аларм 39 минут назад

      И влетать Интеру 3-1. Причем, если бы не кипер Шерифа то счёт был бы куда более печальным.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4486

      TOMSON > Хейтер Аларм 38 минут назад

      А Шериф красавцы конечно. Но у нас тот же ЦСКА недавно Реал дважды обыграл в группе. Только толку то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3425

      neveldomha 52 минуты назад

      К воскресному матчу понятно одно, у Зенита есть оборона, а у Спартака нет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +13839

      Persona_non_Grata > neveldomha 28 минут назад

      У Спартака есть нападение , а у Зенита нет - судя по твоей логике )

      1
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      ...
      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 > Persona_non_Grata 25 минут назад

      Да, мадам))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11353

      житель СПб 57 минут назад

      И все ответы у этого тренера: Это футбол!? Хотя бы как Карпин сказал бы - что я виноват. Нет, хороший парень - это не профессия! Вот Адвокат не хороший парень - но хороший тренер! Будет сложнее бороться за 2 место?! Да он и не собирался за него бороться. Там гранды и г*** - Зенит?! Это так сам тренер считает! И не стыдно?! Семак - не стыдно?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53367

      portero > житель СПб 54 минуты назад

      Это беда Зенита, почему его всё держат???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10866

      NewLife > житель СПб 46 минут назад

      Ну не тренер же два штрафных из выгоднейших позиций профукал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      rattyboy 58 минут назад

      Порадовал Барриос, ну и Чистяков-набирается парень опыта

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11353

      житель СПб > rattyboy 55 минут назад

      Барриос был лучшим в нашей команде. Да и в целмо защита - кроме Ловрена и Крицюка. А нападение свою функцию не выполнило. - Кстати, все с точностью наоборот, чем у Спартака.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Sancho010365 > rattyboy 47 минут назад

      Сыграла неплохо команда Зенит во втором тайме, мяч начал держаться и стало что-то получаться и мне бросилась игра Чистякова. Согласен и Вас поддерживаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9170

      alp 1 час назад

      учитывая что это ювентус а не лестер какой то, то, может и ничего... но игра у Зенита гавно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13839

      Persona_non_Grata > alp 1 час назад

      А Лестер здесь при чем ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 > Persona_non_Grata 59 минут назад

      ив самом деле)))
      Лестер, кстати, на мой взгляд...из Зенита бы вообще бургер из говна бы сделал)))
      Юве-то не в форме))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53367

      portero > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Это оправдания, очков ноль и проблемы с игрой....
      И уж точно не достойное поражение, Семак трусливо играет и его указания и замены, приводят к поражению от любой команды в ЛЧ, слабый тренеришка....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4486

      TOMSON > portero 48 минут назад

      Ну давай… Кого бы вы выпустили на замену? Кто был способен перевернуть игру?

      0
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      ...
      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 > TOMSON 17 минут назад

      Де Брюйне, Канте, Лукаку, Погба, Бензема, Гризман,...
      Фамилии на слуху, как говорится!)))
      А... в чём проблема закупить ЭТИХ ИЛИ ТАКИХ???
      Ежу понятно, что у нас "футбол" не соотвествует уровню жизни в стране... И вся наша РПЛ, особенно в её "столичной части" есть суть потёмкинская ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ деревня!
      Ну и зачем делать вид, что у нас есть народный спорт? ЗАКУПИТЬ НА ОТКАТ ОТ СЕВЕРНОГО ПОТОКА С ДЕСЯТОК НАСТОЯЩИХ ЗВЁЗД И ЗАТОПТАТЬ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!)))
      В конечном итоге, не деньгами английских или французских болел слеплены МанСити и ПСЖ!)))

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      Рейтинг: +3037

      ySS 1 час назад

      Нормально играли, результат вполне достойный

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      Рейтинг: +53367

      portero > ySS 1 час назад

      Поражение не может быть достойным, это слабое утешение. Нужны очки , а их нет...

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      Рейтинг: +259

      Soccerdealer63 > ySS 58 минут назад

      играли как могли. Лучше не умеют. Результат отрицательный... закономерный.

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      Рейтинг: +3037

      ySS > portero 57 минут назад

      Никак не думал утешать, просто констатация.
      Очень дисциплинированно сыграли, но это Серия, и это Ювентус

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