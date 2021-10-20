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  • Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом»

Лига чемпионов. «Ювентус» благодаря голу на 86-й минуте вырвал победу над «Зенитом»

20 октября 2021, 23:52
169

«Зенит» и «Ювентус» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов смогли забить на двоих только один гол. Его автором стал вышедший на замену игрок итальянцев Деян Кулушевски.

«Зенит» не побеждает три матча подряд. У «Ювентуса» серия без поражений из восьми встреч.

Россияне по-прежнему идут в группе третьими. Туринцы лидируют.

Через две недели команды проведут ответный матч в Турине.

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

Зенит (Россия) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кулушевски, 86.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков (Круговой, 88), Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88), Караваев (Сутормин, 61), Дзюба (Азмун, 61), Ракицкий.

«Ювентус»: Щесны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Бонуччи, Локателли (Артур, 58), Мората (Кен, 76), Бентанкур (Рэмзи, 84), Бернардески (Кулушевски, 58), Кьеза.

Предупреждения: Барриос, 30; Караваев, 46 – Артур, 60; Рэмзи, 90+4.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ювентус
Комментарии (169)
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Ziklop
1634763286
выпустил Азмуна и дал команду играть на ничейку? трусливая тактика Семака привела к очередному бездарному поражению.
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GoldPlayFIFARus9
1634763778
Эта была игра, за которую не стыдно. И будем честны, Зенит не заслуживал тут поражения. Счёт 1-1 или 0-0 был бы куда более закономерным. Теперь остаются только теоретические шансы на выход в ПО ЛЧ. P.S.: Дзюба был просто нулячий. Такое ощущение, что играли в 10-м всю игру. Единственное чем запомнился, это минуте так на 55-й головой в центре поля неплохо скинул мяч в продолжении атаки. На это ВСЁ... Ну и Караваев не очень вошёл в игру. 5 защей слишком много, нападение не может толком разыграть мяч, видно что не хватает игроков впереди, от этого увы очень страдает результативность
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Psih86
1634763806
Давайте будем честны, выход в ЛЕ весной будет хороший результат из этой группы. Там как раз можно будет побороться, может даже и в 1/4, 1/2, чудом в финал, хотя это я уже фантазирую....
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portero
1634763942
Так держались за очко, что его и потеряли, Ловрен кстати никого не держал, его игрок бил. Устал отбиваться. Семака надо менять Зениту, а вот тренера тяжело сильного найти...
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rattyboy
1634764204
Не стыдно !!! И это главное. Ощутимого мандража не было. И у Юве, было видно, булки сжимались. 24 так сыграем и шашлычный запах долетит до столицы
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житель СПб
1634764244
Одно хорошо - это то, что такие матчи формируют команду высокого уровня. Зенит качественно играл и с Челси, и с Юве.
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sерж
1634764365
дзюба больше языком чесал перед матчем ,чем делал
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Sancho010365
1634764448
Ничееем Ювентус не лучше Зенита. Зенит какой-то скованный весь матч, гол дурацкий и винить некого. Не чувствуется уверенности в команде, но второй тайм всё же получше. Ювентус ждал своего момента и получил. Зенит хорошо сыграл.
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neveldomha
1634765225
К воскресному матчу понятно одно, у Зенита есть оборона, а у Спартака нет.
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Chehofff
1634768528
Ювентус, все же, классом выше и ошибок не допустил. Зенит выглядел очень достойно. Великолепную игру показали Барриос, Ракицкий, Караваев, Чистяков. Спасибо, ребята, за красивый футбол.
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