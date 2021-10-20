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  • Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

20 октября 2021, 14:19
65

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, где находит мотивацию.

– Вы выиграли с «Зенитом» множество трофеев, забили 100 голов. В чем ваша мотивация на будущее? Сложнее ли с возрастом ее искать?

– Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму.

Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться.

В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна – первое место. Забил 100 – забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность.

Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Он забил 100 голов за клуб в 224 матчах.
  • В октябре он отказался от вызова в сборную России.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (65)
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GermanVo
1634729065
Когда дро чишь, что бормочешь?
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JTherry
1634729120
дзюпа и лев - несовместимые понятия...)
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Боцман59rus
1634729463
_ свидетельства о рождении нет у безродных в,ы,п,л,я,т,к,о,в А твое самолюбование, завышенная самооценка и ложное ощущение собственной значимости, лишь объясняет природу твоего небольшого ума>))
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алдан2014
1634731483
Львы не были замечены в ананизме на камеру. Обезьяны да,львы нет. Так что не корректно сравнил
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NewLife
1634735369
По ходу кляп вынули из ипальника и драный кот замяукал, что он лев. Потом будешь опять львиным галопом от школьников линять.
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Ганнибал Лектор
1634735608
То львы, а ты-то шакал вонючий
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Томик
1634736456
Шо? Бомжонок заверещал опять...
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Plyash
1634736795
Дзюбло ляпнет - как в лужу пёрнет.
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lordmrv
1634737566
Не думал, что львы по карманам шарят. Обычно крысы.
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Nerlinger
1634738190
Сравнил !!!! Львы и дибилы ....
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