Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

Мозгов точно нет у дзюбиньо и не было видать ни когда!
Или баклажаны загипнотизировали,что чушь несет каждый аль день)))) Тормас длинный.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, где находит мотивацию.
– Вы выиграли с «Зенитом» множество трофеев, забили 100 голов. В чем ваша мотивация на будущее? Сложнее ли с возрастом ее искать?
– Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму.
Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться.
В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна – первое место. Забил 100 – забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность.
Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Он забил 100 голов за клуб в 224 матчах.
- В октябре он отказался от вызова в сборную России.