Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Дзюба: «У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет потолка. Цель одна – первое место»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, где находит мотивацию.

    – Вы выиграли с «Зенитом» множество трофеев, забили 100 голов. В чем ваша мотивация на будущее? Сложнее ли с возрастом ее искать?

    – Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму.

    Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться.

    В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз «главное не победа, а участие». Если ты идешь, цель у тебя одна – первое место. Забил 100 – забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность.

    Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Он забил 100 голов за клуб в 224 матчах.
    • В октябре он отказался от вызова в сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +693

      БОМЖАРНИК 3 минуты назад

      Мозгов точно нет у дзюбиньо и не было видать ни когда!
      Или баклажаны загипнотизировали,что чушь несет каждый аль день)))) Тормас длинный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8741

      playsh 14 минут назад

      Отморозок,кем ты себя возомнил? Да у тебя на лбу два класса образования нарисовано,как сказал бы незабвенный Глеб Жеглов.
      Береги телевизор,а то дрочить не на что будет.Береги руки,а то дрочить нечем будет.
      А у львов четыре лапы,и телевизор им не нужен.Хотя откуда тебе про это знать,безмозглый...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6316

      nik55 17 минут назад

      моя бабка про таких так говорила дурак-дурной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4450

      AtticusFinch 17 минут назад

      у львов нет свидетельства о рождении, А у дрочунов есть =))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Землякруглая 18 минут назад

      Походу дзюпа на бомбардире тоже присутствует. Под ником paracetamol. Что интервью у того, что комменты у этого такие же тупые.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Форвард 79 22 минуты назад

      Лев! Только комнатный!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5360

      sochi-2013 23 минуты назад

      Люди больше всего ненавидят тех, кого считают сильнее. умнее. удачливее себя!
      Для всех здесь отписавшихся (или отписавшихся).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +693

      БОМЖАРНИК 24 минуты назад

      Сделал с бомжарника голубятню))ахахахах!!!
      Не удивлюсь,если в раздевалке эти питушки в десна долбятся!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4658

      Виталий Орехов 33 минуты назад

      Рука лицо, 15 раз!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3415

      neveldomha 35 минут назад

      Посмотрим сегодня на львиный оскал. Хотя, честно, меня больше интересует воскресное зрелище поедания львом инородной свиньи.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru