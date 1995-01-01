Руководство «Ахмата» недовольно результатами команды, но продолжает поддерживать Талалаева

Помню как он в Химках был тренером - полный ноль. У Талалаева одна способность - талалаить, в газпром-матч-тв как "эксперт" сгодится.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров озвучил позицию клуба по поводу возможной отставки главного тренера команды Андрея Талалаева.
«На совещании присутствовала вся команда и, конечно, тренерский штаб. Там обсуждались рабочие вопросы. Речь о том, что руководство недовольно работой штаба не шла.
Руководство, наоборот, поддерживает тренера. Как мы его можем не поддерживать? Он же наш тренер.
В этом совещании не было ничего экстренного, мы встретились тогда, когда президент посчитал это нужным. Результаты, конечно, не устраивают, но совещание и результаты здесь ни при чем», – сказал Айдамиров.
- «Ахмат» проиграл 2 матча подряд в чемпионате.
- Грозненцы опустились на 11-е место в таблице РПЛ.
- Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.