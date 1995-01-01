Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Руководство «Ахмата» недовольно результатами команды, но продолжает поддерживать Талалаева

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров озвучил позицию клуба по поводу возможной отставки главного тренера команды Андрея Талалаева.

    «На совещании присутствовала вся команда и, конечно, тренерский штаб. Там обсуждались рабочие вопросы. Речь о том, что руководство недовольно работой штаба не шла.

    Руководство, наоборот, поддерживает тренера. Как мы его можем не поддерживать? Он же наш тренер.

    В этом совещании не было ничего экстренного, мы встретились тогда, когда президент посчитал это нужным. Результаты, конечно, не устраивают, но совещание и результаты здесь ни при чем», – сказал Айдамиров.

    • «Ахмат» проиграл 2 матча подряд в чемпионате.
    • Грозненцы опустились на 11-е место в таблице РПЛ.
    • Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Enter2006 2 минуты назад

      Помню как он в Химках был тренером - полный ноль. У Талалаева одна способность - талалаить, в газпром-матч-тв как "эксперт" сгодится.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90388
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67876
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru