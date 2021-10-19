Руководство «Ахмата» недовольно результатами команды, но продолжает поддерживать Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров озвучил позицию клуба по поводу возможной отставки главного тренера команды Андрея Талалаева.

«На совещании присутствовала вся команда и, конечно, тренерский штаб. Там обсуждались рабочие вопросы. Речь о том, что руководство недовольно работой штаба не шла.

Руководство, наоборот, поддерживает тренера. Как мы его можем не поддерживать? Он же наш тренер.

В этом совещании не было ничего экстренного, мы встретились тогда, когда президент посчитал это нужным. Результаты, конечно, не устраивают, но совещание и результаты здесь ни при чем», – сказал Айдамиров.