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    Гончаренко – после ничьей с «Уфой»: «Следующая игра наверняка должна стать лучше»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Уфы».

    «Очень, очень поспешно атаковали, мы атаку не готовили, часто в простых ситуациях начинали обострять, когда стоило растянуть соперника, более качественно подготовиться, а мы очень сильно торопились.

    Во втором тайме нам удалось «придавить» соперника. Когда ты не знаешь о состоянии игроков после матчей сборных – это стандартная ситуация для всех.

    Понимаем, что следующая игра наверняка должна стать для нас лучше. Я видел команду, которая хотела исправить ситуацию», – сказал Гончаренко.

    • «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.
    • Команда Гончаренко ушла от поражения благодаря пенальти в концовке.
    • Беспроигрышная серия краснодарцев – 7 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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