Гончаренко – после ничьей с «Уфой»: «Следующая игра наверняка должна стать лучше»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Уфы».

«Очень, очень поспешно атаковали, мы атаку не готовили, часто в простых ситуациях начинали обострять, когда стоило растянуть соперника, более качественно подготовиться, а мы очень сильно торопились.

Во втором тайме нам удалось «придавить» соперника. Когда ты не знаешь о состоянии игроков после матчей сборных – это стандартная ситуация для всех.

Понимаем, что следующая игра наверняка должна стать для нас лучше. Я видел команду, которая хотела исправить ситуацию», – сказал Гончаренко.