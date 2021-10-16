РПЛ. «Сочи» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место

«Сочи» благодаря победе над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ поднялся на второе место. Кристиан Нобоа и Артур Юсупов забили бывшему клубу.

«Ростов» продолжает идти в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Заика (Маргасов, 76), Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров (Попов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 87), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 90+1), Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 77), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 60), Алмквист, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 46).

Предупреждения: Бурмистров, 32; Прохин, 82 – Калинин, 7; Баштуш, 23; Гигович, 58.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ