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РПЛ. «Сочи» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место

16 октября 2021, 21:02
42

«Сочи» благодаря победе над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ поднялся на второе место. Кристиан Нобоа и Артур Юсупов забили бывшему клубу.

«Ростов» продолжает идти в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Заика (Маргасов, 76), Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров (Попов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 87), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 90+1), Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 77), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 60), Алмквист, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 46).

Предупреждения: Бурмистров, 32; Прохин, 82 – Калинин, 7; Баштуш, 23; Гигович, 58.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (42)
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ААМ
1634407599
Молодец Федотов и его команда.
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ySS
1634408096
Можно, конечно, предъявлять Ростову, но филиал нынче на ходу.
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semm
1634408789
Зенит больше не даст такой возможности догнать и обогнать его по очкам. Два поражения подряд - ладно хоть Сочи идёт нога в ногу
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Дедуктор
1634408824
Сочи надо усиливать состав и бороться за чемпионство. Зениту надо усиливать состав и бороться за еврокубки. И не путаться под ногами у Сочи.
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житель СПб
1634409137
Сочи - с победой! Могли делать счет и гораздо более разгромным. Все по делу. Отличный тренер, ведет команду вверх по таблице. Поздравляю!
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Sancho010365
1634409650
Сочи, молодцы! Как партизаны и тихони, не привлекая внимания заняли своё место в турнирной таблице.
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Чехов на Садовой
1634411439
Хотел всё разложить про Сычи, Федотова и Кухуяна но передумал, противно и липко до невозможности... Ростов играл дерьмово, но... Бог накажет розенберговцев и свистунов за всю эту мерзость, уверен.
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tomas88
1634413437
Результат ожидаемый. Сочи с победой! Радуйте нас своей игрой!
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Январь 59
1634457100
Всех болельщиков Сочи с победой. Южане способны потеснить на пьедестале столичный клубы.
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Sancho010365
1634463243
Смеюсь рискнуть, что через неделю Сочи с 24 баллами возглавят турнирную таблицу. Всё в ихних силах и Спартака.
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