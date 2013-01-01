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    РПЛ. «Сочи» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место

    «Сочи» благодаря победе над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ поднялся на второе место. Кристиан Нобоа и Артур Юсупов забили бывшему клубу.

    «Ростов» продолжает идти в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

    «Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Заика (Маргасов, 76), Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров (Попов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 87), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 90+1), Кассьерра.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 77), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 60), Алмквист, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 46).

    Предупреждения: Бурмистров, 32; Прохин, 82 – Калинин, 7; Баштуш, 23; Гигович, 58.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии27
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      Рейтинг: +809

      Чехов на Садовой 6 минут назад

      Хотел всё разложить про Сычи, Федотова и Кухуяна но передумал, противно и липко до невозможности... Ростов играл дерьмово, но... Бог накажет розенберговцев и свистунов за всю эту мерзость, уверен.

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      Рейтинг: +313

      I'll be back 18 минут назад

      СоЧимпионы.

      1
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      Рейтинг: +740

      Sancho010365 35 минут назад

      Сочи, молодцы! Как партизаны и тихони, не привлекая внимания заняли своё место в турнирной таблице.

      0
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      Рейтинг: +7885

      Fusballer > Sancho010365 34 минуты назад

      Партизаны))))

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      Рейтинг: +11193

      житель СПб 44 минуты назад

      Сочи - с победой! Могли делать счет и гораздо более разгромным. Все по делу. Отличный тренер, ведет команду вверх по таблице. Поздравляю!

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      Рейтинг: +3098

      minaev23 > житель СПб 39 минут назад

      Это кстати ваш конкурент! Отличный тренер -думаю скоро Сочи с таким тренером и Баварию обыграет в ЛЧ! Ведь Сочи однозначно пробьёться в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +7885

      Fusballer > minaev23 35 минут назад

      Даже в Лигу конференций не пробились. Какая уж тут ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +11193

      житель СПб > minaev23 31 минуту назад

      А я уже давно пишу здесь о том, что Федотов - лучший тренер в Лиге! Считаю так совершенно серьезно. Именно он Кокорина возродил, из Заболотного сделал отличного напа... Но меня в этом мало кто поддерживает.

      1
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      Рейтинг: +3492

      Дедуктор 49 минут назад

      Сочи надо усиливать состав и бороться за чемпионство. Зениту надо усиливать состав и бороться за еврокубки. И не путаться под ногами у Сочи.

      2
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      Рейтинг: +354

      semm 50 минут назад

      Зенит больше не даст такой возможности догнать и обогнать его по очкам. Два поражения подряд - ладно хоть Сочи идёт нога в ногу

      1
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      Рейтинг: +1328

      Alex Y 1 час назад

      Молодцы))

      1
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      Рейтинг: +2974

      ySS 1 час назад

      Можно, конечно, предъявлять Ростову, но филиал нынче на ходу.

      3
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      Рейтинг: +5351

      sochi-2013 1 час назад

      Молодцы!
      И, чтобы больше не обвиняли в" избиении младенцев", парочку пропустили.))

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      Рейтинг: +3098

      minaev23 > sochi-2013 1 час назад

      Поздравляю Сочи ! Думаю скоро нас ждёт испанский вариант чемпа. Сочи и Зенит - и никто больше.

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      Рейтинг: +354

      semm > minaev23 48 минут назад

      ну, брат, ты хватил лишку

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      Рейтинг: +5351

      sochi-2013 > minaev23 40 минут назад

      Помечтать можно. Только посмотри на возраст наших игроков.
      Кто придет? Федотов маэстро, но пулю надо из чего-то лепить.

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      Рейтинг: +3098

      minaev23 > sochi-2013 34 минуты назад

      Друг мой!!!! Не надо мечтать . Кто платит тот и хозяин. Федотов временный дядя . Он Оренбург утопил. Ротенберг для больших целей поставит мне кажется ИМЯ а не нашего колхозника.

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      Рейтинг: +11193

      житель СПб > minaev23 29 минут назад

      Я утопление Оренбурга как-то пропустил - в чем там вина Федотова не зафиксировал. А, например, и Керж старший тоже с Томью "пшикнулся", а его взяли в НН, и он там звездит.

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      Рейтинг: +5351

      sochi-2013 > minaev23 26 минут назад

      А мне кажется, что Ротенбергу д. Вова намекнул, что Фишт надо задействовать, чтобы не торчал антирекламой ЧМ 2018, вот и появился ФК Сочи.
      На этот состав ИМЯ не пойдет, а Федотов держит команду в верхней части таблицы. Время команды, равно времени Федотова в команде!

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      Рейтинг: +5351

      sochi-2013 > житель СПб 23 минуты назад

      Абы ляпнуть. Про утопленника.))

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      Рейтинг: +2902

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Газпром рулит.

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