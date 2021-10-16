В «Спартаке» опровергли покупку у «Шахтера» Мампасси за 3 миллиона

Журналист украинской группы телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко сообщил, что центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси продолжит карьеру в «Спартаке».

По его информации, клубы уже договорились о зимнем переходе 18-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

В «Спартаке» данный инсайд опровергли.

«Это фейк», – сказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

Агент Мампасси Вадим Шаблий также дал комментарий о будущем своего клиента.

«Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный», – отметил агент.