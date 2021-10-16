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    В «Спартаке» опровергли покупку у «Шахтера» Мампасси за 3 миллиона

    Журналист украинской группы телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко сообщил, что центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси продолжит карьеру в «Спартаке».

    По его информации, клубы уже договорились о зимнем переходе 18-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

    В «Спартаке» данный инсайд опровергли.

    «Это фейк», – сказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

    Агент Мампасси Вадим Шаблий также дал комментарий о будущем своего клиента.

    «Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный», – отметил агент.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2021 13:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      d с 16 октября 2021, 15:56

      Пpогнозы футбольных мaтчей bet-org.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1772

      Sancho010365 16 октября 2021, 15:07

      Хорошая новость, покупать нужно за любые деньги игроков Украины. Как только игроки Шахтёра и Динамо К. окажутся в Спартаке будет интересно для болельщиков, они будут отдаваться, факт. Спартак начнёт бомбить всех и дома и в Европе.

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 16 октября 2021, 14:18

      шахтер бы перспективного за трешку не отдал бы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2376

      alefreddy > серега кашин 16 октября 2021, 14:21

      это точно и за пятерку вряд ли

      2
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