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    «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом» в «космических» футболках

    «Крылья Советов» выйдут на матч 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» в специальных майках. Они будут посвящены космической отрасли.

    «На орбиту Земли [на прошлой неделе] отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, участвующие в съемке фильма «Вызов». В честь этого события футболисты «Крыльев Советов» выйдут на матч против «Нижнего Новгорода» в специальных космических футболках.

    На них будут нанесены нашивки с фамилиями игроков в космической стилистике, а также специальный стилизованный шеврон в поддержку фильма «Вызов» и ведущих предприятий космической отрасли нашего города», – написали самарцы.

    • Пересильд и Шипенко должны вернуться на Землю в воскресенье, 17 октября.
    • Матч «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» состоится в тот же день.
    • Самарцы идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    15.10.2021 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53143

      portero 15 минут назад

      Рано распиарили, дайте хоть им прилететь на Землю....

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