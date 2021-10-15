«Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом» в «космических» футболках

«Крылья Советов» выйдут на матч 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» в специальных майках. Они будут посвящены космической отрасли.
«На орбиту Земли [на прошлой неделе] отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, участвующие в съемке фильма «Вызов». В честь этого события футболисты «Крыльев Советов» выйдут на матч против «Нижнего Новгорода» в специальных космических футболках.
На них будут нанесены нашивки с фамилиями игроков в космической стилистике, а также специальный стилизованный шеврон в поддержку фильма «Вызов» и ведущих предприятий космической отрасли нашего города», – написали самарцы.
- Пересильд и Шипенко должны вернуться на Землю в воскресенье, 17 октября.
- Матч «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» состоится в тот же день.
- Самарцы идут в РПЛ 10-ми.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»