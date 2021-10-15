«Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом» в «космических» футболках

«Крылья Советов» выйдут на матч 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» в специальных майках. Они будут посвящены космической отрасли.

«На орбиту Земли [на прошлой неделе] отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, участвующие в съемке фильма «Вызов». В честь этого события футболисты «Крыльев Советов» выйдут на матч против «Нижнего Новгорода» в специальных космических футболках.

На них будут нанесены нашивки с фамилиями игроков в космической стилистике, а также специальный стилизованный шеврон в поддержку фильма «Вызов» и ведущих предприятий космической отрасли нашего города», – написали самарцы.