«Счастлив вернуться к ребятам». Зинченко показал фото с тренировки «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал фото с тренировки команды.
Напомним, сегодня украинец вернулся в общую группу после травмы, из-за которой он пропустил месяц.
«Счастлив вернуться к ребятам», – подписал фотографию Зинченко.
- У Зинченко был диагностировали надрыв икроножной мышцы.
- В этом сезоне он провел 3 матча за «Сити».
- Завтра клуб из Манчестера встретится с «Бернли».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Александра Зинченко