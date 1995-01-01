Карпин: «Если Россия попадет на ЧМ-2022, то выберем одного капитана»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет один капитан, если команда туда попадет.

«Если мы попадем на финальный турнир, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок», – сказал Карпин.