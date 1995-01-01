Карпин: «Если Россия попадет на ЧМ-2022, то выберем одного капитана»

Пока что лучший свой матч сборная выдала при капитанстве Сутормина.
А худший при Кузяеве.
Валера, сделай правильный выбор!)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет один капитан, если команда туда попадет.
«Если мы попадем на финальный турнир, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок», – сказал Карпин.
- При Карпине сборная провела пять матчей отбора ЧМ-2022. Во всех играх были разные капитаны.
- Россия на данный момент лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.