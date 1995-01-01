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    Карпин: «Если Россия попадет на ЧМ-2022, то выберем одного капитана»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет один капитан, если команда туда попадет.

    «Если мы попадем на финальный турнир, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок», – сказал Карпин.

    • При Карпине сборная провела пять матчей отбора ЧМ-2022. Во всех играх были разные капитаны.
    • Россия на данный момент лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +569

      Fju-2 57 минут назад

      Пока что лучший свой матч сборная выдала при капитанстве Сутормина.
      А худший при Кузяеве.
      Валера, сделай правильный выбор!)

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