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    «Динамо» открыло свою школу в Краснодарском крае

    В станице Новотитаровской, что в Краснодарском крае, появился филиал академии «Динамо». Это произошло в рамках развития проекта франчайзинга футбольного клуба «Динамо» и Академии имени Льва Яшина.

    «Новая школа должна увеличить соревновательный процесс в крае, где уже существует несколько известных футбольных школ и академий. В планах – подготовка детей всех возрастов на базе достаточно развитой инфраструктуры.

    «Динамо», понимая социальную значимость развития футбола, приняло решение улучшить спортивную составляющую для подготовки нового поколения высококлассных футболистов с помощью развития филиалов Академии и футбольных школ в разных регионах нашей страны. Уже работают филиалы Академии «Динамо» в Дагестане, Владивостоке, Воронеже и Барнауле, а также почти 20 футбольных школ в разных городах страны.

    В ближайших планах – развитие открывшихся академий и франшизы по всей России и в странах ближнего зарубежья», – написал клуб.

    • ФК «Динамо» основан в 1923 году.
    • Команда 11 раз брала чемпионат страны.
    • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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