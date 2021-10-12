«Динамо» открыло свою школу в Краснодарском крае

В станице Новотитаровской, что в Краснодарском крае, появился филиал академии «Динамо». Это произошло в рамках развития проекта франчайзинга футбольного клуба «Динамо» и Академии имени Льва Яшина.

«Новая школа должна увеличить соревновательный процесс в крае, где уже существует несколько известных футбольных школ и академий. В планах – подготовка детей всех возрастов на базе достаточно развитой инфраструктуры.

«Динамо», понимая социальную значимость развития футбола, приняло решение улучшить спортивную составляющую для подготовки нового поколения высококлассных футболистов с помощью развития филиалов Академии и футбольных школ в разных регионах нашей страны. Уже работают филиалы Академии «Динамо» в Дагестане, Владивостоке, Воронеже и Барнауле, а также почти 20 футбольных школ в разных городах страны.

В ближайших планах – развитие открывшихся академий и франшизы по всей России и в странах ближнего зарубежья», – написал клуб.