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    Контракт Карпина будет продлен, так как сборная вышла в стыки ЧМ-2022

    Контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина будет автоматически продлен благодаря выходу в стыковые матчи ЧМ-2022. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

    «Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]», – сказал Дюков.

    • Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.
    • При нем Россия сыграла пять матчей: 4 победы и ничья.
    • Россияне лидируют в группе отбора ЧМ-2022, опережая хорватов на два очка.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 00:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9205

      ivany4 41 минуту назад

      Вот так всегда. Чуть голову приподнял, и, нате вам автоматическое продление контракта.
      г-н Дюков, а слабо сесть и спросить Карпина, а что нам перестроить что бы помочь сборной? Но нет, вы же сами с усами. А ведь тревожный звоночек по сборной - уже прозвонил, хоть и не в полный голос.

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