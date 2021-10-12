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  • Контракт Карпина будет продлен, так как сборная вышла в стыки ЧМ-2022

Контракт Карпина будет продлен, так как сборная вышла в стыки ЧМ-2022

12 октября 2021, 07:38
19

Контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина будет автоматически продлен благодаря выходу в стыковые матчи ЧМ-2022. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]», – сказал Дюков.

  • Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.
  • При нем Россия сыграла пять матчей: 4 победы и ничья.
  • Россияне лидируют в группе отбора ЧМ-2022, опережая хорватов на два очка.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ivany4
1633990661
Вот так всегда. Чуть голову приподнял, и, нате вам автоматическое продление контракта. г-н Дюков, а слабо сесть и спросить Карпина, а что нам перестроить что бы помочь сборной? Но нет, вы же сами с усами. А ведь тревожный звоночек по сборной - уже прозвонил, хоть и не в полный голос.
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kliker
1633994693
11 капитанов и никаких тебе Черчесовых и рукаку - за такую сборную Карпина хочется болеть! Теперь бы ещё выиграть у Кипра и не проиграть Хорватам.
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Arturashvilli
1634009943
Самый главный стык будет 14 ноября, не забивайте никому голову, теперь просто обязаны выходить с 1 места!!!
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bomilazdeshnii
1634014566
А если в переходных матчах попадем на Украину? Вот будет зрелище!
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Из Твери Леха
1634016138
Честно говоря не припомню, чтобы сборной так везло. Скорее наоборот, очень часто не хватало чуточки везения. Ведь помимо набора 3 очков с игроками посредственного уровня и невыразительной игрой в большинстве матчей, наши прямые конкуренты Словения и Словакия теряли очки с Кипром и Мальтой. Поистине это фарт. Но радоваться особо нечему. Шансы на ничью в Хорватии крайне малы. Хорваты там будут умирать, наши могут умереть еще в первом тайме. Все конечно возможно, но фарт не бесконечен. Больше вероятности, что нас ждут стыки а вот там уже может даже повезет с командой и шансы будут 50/50.
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GammiD
1634016438
Привет! Артёёёём!!!
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zigbert
1634028995
Решающий матч будет с хорватами. В этой игре потребуется показать не только мастерство но и характер.
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