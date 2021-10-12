Контракт Карпина будет продлен, так как сборная вышла в стыки ЧМ-2022

Контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина будет автоматически продлен благодаря выходу в стыковые матчи ЧМ-2022. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]», – сказал Дюков.