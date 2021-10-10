Карпин: «Не было смысла везти Дюпина в Марибор»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вратарь «Рубина» Юрий Дюпин не полетел на матч отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.
«Кафанов объяснил Дюпину, что в Казани он находится в заявке.
В Мариборе будет три вратаря, выбор на них пал, поэтому не было смысла везти», – сказал Карпин.
- В этом сезоне Дюпин провел 10 матчей в РПЛ, пропустив 11 голов.
- Матч Словения – Россия пройдет завтра в Мариборе. Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»