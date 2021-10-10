Карпин: «Не было смысла везти Дюпина в Марибор»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вратарь «Рубина» Юрий Дюпин не полетел на матч отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

«Кафанов объяснил Дюпину, что в Казани он находится в заявке.

В Мариборе будет три вратаря, выбор на них пал, поэтому не было смысла везти», – сказал Карпин.