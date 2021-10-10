Кержаков – после ничьей с ЦСКА: «Молодым ребятам было очень тяжело. Они справились, молодцы!»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подытожил товарищеский матч против ЦСКА (1:1). Ничью нижегородцам принес гол Кирилла Косарева.

«Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат.

А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку. Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, прежде всего, с точки зрения психологии. Но они справились с волнением. Молодцы!» – сказал Кержаков.