Кержаков – после ничьей с ЦСКА: «Молодым ребятам было очень тяжело. Они справились, молодцы!»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подытожил товарищеский матч против ЦСКА (1:1). Ничью нижегородцам принес гол Кирилла Косарева.
«Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат.
А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку. Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, прежде всего, с точки зрения психологии. Но они справились с волнением. Молодцы!» – сказал Кержаков.
- На 86-й минуте при счете 1:1 Федор Чалов из ЦСКА не реализовал пенальти.
- Нижегородцы еще ни разу не побеждали ЦСКА.
- На прошлой неделе «Нижний Новгород» уступил москвичам в РПЛ (0:2).
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»