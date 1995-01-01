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    Кержаков – после ничьей с ЦСКА: «Молодым ребятам было очень тяжело. Они справились, молодцы!»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подытожил товарищеский матч против ЦСКА (1:1). Ничью нижегородцам принес гол Кирилла Косарева.

    «Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных. Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. Сегодня мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат.

    А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку. Вратари сыграли хорошо. Что касается молодых ребят, то им сегодня было очень тяжело, прежде всего, с точки зрения психологии. Но они справились с волнением. Молодцы!» – сказал Кержаков.

    • На 86-й минуте при счете 1:1 Федор Чалов из ЦСКА не реализовал пенальти.
    • Нижегородцы еще ни разу не побеждали ЦСКА.
    • На прошлой неделе «Нижний Новгород» уступил москвичам в РПЛ (0:2).

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    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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