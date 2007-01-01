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    Товарищеский матч. ЦСКА обменялся голами с «Нижним Новгородом», Чалов на 86-й минуте не реализовал пенальти

    ЦСКА и «Нижний Новгород» не выявили победителя в товарищеском матче в Москве. Ничью гостям принес Кирилл Косарев.

    На 86-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти – удар отразил вратарь Андрей Синицын.

    Нижегородцы еще ни разу не побеждали ЦСКА. На прошлой неделе «Нижний Новгород» уступил москвичам в РПЛ (0:2).

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чалов, 47; 1:1 – Косарев, 76.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21785

      vladimir-7 51 минуту назад

      Лучше бы написали, что вратарь А. Синицын отразил пенальти после
      удара Чалова.

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      Рейтинг: +67795

      insider_retro 1 час назад

      Дааа... Федюня ещё тот наконечник атаки :((
      С тоской и уважительным пиететом вспоминаю времена Вагнера Лава...

      1
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      Рейтинг: +395

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Чалов реальное ДНИЩЕ!
      И зачем кони его держат не понятно!
      Лучше бы Еврей зулуса или два притянул)!!

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