Товарищеский матч. ЦСКА обменялся голами с «Нижним Новгородом», Чалов на 86-й минуте не реализовал пенальти

ЦСКА и «Нижний Новгород» не выявили победителя в товарищеском матче в Москве. Ничью гостям принес Кирилл Косарев.

На 86-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти – удар отразил вратарь Андрей Синицын.

Нижегородцы еще ни разу не побеждали ЦСКА. На прошлой неделе «Нижний Новгород» уступил москвичам в РПЛ (0:2).

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 47; 1:1 – Косарев, 76.