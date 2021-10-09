Карпин: «На следующую игру с капитанской повязкой может выйти и Захарян»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор капитана команды на прошедший матч против Словакии (1:0) и следующую игру против Словении (11 октября).

«Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки.

Джикия кричит, руководит обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь», – сказал Карпин.

Россияне идут 2-ми в отборочной группе.

У сборной при Карпине в каждом матче новый капитан.

Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»