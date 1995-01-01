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    Карпин: «На следующую игру с капитанской повязкой может выйти и Захарян»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор капитана команды на прошедший матч против Словакии (1:0) и следующую игру против Словении (11 октября).

    «Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки.

    Джикия кричит, руководит обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь», – сказал Карпин.

    • Россияне идут 2-ми в отборочной группе.
    • У сборной при Карпине в каждом матче новый капитан.

    Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

    Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии28
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      Рейтинг: +10090

      Cleaner 2 минуты назад

      Валера, а слабо массажиста КАПИТАНОМ поставить? Вместо разговора об игре команды, которой НЕТ, Карпин играет в игру угадай капитана! Да он смеется над болельщиками!..(((

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      Рейтинг: +3414

      Дедуктор 19 минут назад

      Ну что ж. Как и положено гламурному подонку, Карп глумится над общественностью. Другим гламурным подонкам это должно нравиться. Что мы и видим, в частности, по комментариям в данном форуме.

      0
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      Рейтинг: +1076

      Semargl18 20 минут назад

      Пофиг дым. Не важно как но победили.. перспектив никаких ну и леший с ними. спасибо за подарок на др

      0
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      Рейтинг: +10545

      NewLife 36 минут назад

      Это хорошо, что пока Валера только на капитанских повязках и на сахаре сосредоточен, скоро дойтет до цвета бутс и системы шнурования. Дерзай, Валера, по игре говорить не интересно.

      0
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      Рейтинг: +25536

      Боцман59rus 46 минут назад

      _ на следующую игру, повязка будет у меня ...на глазах>))

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      Рейтинг: +347

      БОМЖАРНИК 49 минут назад

      Позор бомжарнику и их игрочишкам))) Особенно дрочуну-дереву

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      Рейтинг: +25403

      silver29 54 минуты назад

      питерские лимитчики создайте свою сборную колодцев-дворов и гоняйте консервные банки, капитан естественно дрочуба, тренер шавка кастрированный. Задроты, Карпин тренер сборной и точка!

      5
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      Рейтинг: +6227

      Антибиотик 1 час назад

      Кто поставил этого маразматика тренером сборной?!!! Нужен нормальный тренер с яйцами и один капитан, который будет гнать команду вперед своим авторитетом. А тут сам смысл "капитана" исходит на нет. Ну, назначьте тогда меня капитаном, я буду сидеть у телевизора, смотреть футбол и это будет тоже самое. Полный бред и бардак!

      3
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      Рейтинг: +25403

      silver29 > Антибиотик 53 минуты назад

      ты в своих рельсах разберись.

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      Рейтинг: +6227

      Антибиотик > silver29 46 минут назад

      Это все?) Ты как ребенок. По теме есть что сказать? Я за просмотр матчей по ТВ каждый месяц плачу деньги и имею полное право высказать свое мнение. И если сборники ходят пешком, то я об этом говорю. И заметь, я не лезу в чужой клуб, я говорю за сборную, в отличие от тебя.

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      Рейтинг: +25403

      silver29 > Антибиотик 40 минут назад

      Мне пох, кому чего ты платишь, но ты Карпина называешь не хорошими словами, кто ты сам то ? чего достиг? лично я тебя не видел на поле. Мужик с харизмой принял сборную не в лучшие времена, когда ВСЕ !!! отказались. За два месяца команда не создается, при том, что его вины в развале спорта в России нет. Он хоть что-то делает, пусть коряво и не красиво как хочется но результат есть.

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      Рейтинг: +3956

      Semenycch > Антибиотик 37 минут назад

      Браво! На сайте поголовно без совести и мозгов только свиньи, остальные команды имеют достойных болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +6227

      Антибиотик > silver29 34 минуты назад

      Я 30 лет отслужил на флоте и достиг чего хотел. Все что касается футбола, то я об это буду говорить всегда, когда мне этого захочется. Почему ты решил, что ты имеешь право указывать мне, что я думаю не так, как ты? Я уважаю любое мнение и твое в том числе, но не нужно мне его навязывать. Удачи.

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      Рейтинг: +25403

      silver29 > Антибиотик 30 минут назад

      сынок, последнее дело хвастаться своими заслугами, не уподобляйся "жителю СПб", то что ты марал море не дает тебе право называть кого-то "маразматиком", причем заочно в Интернете, зная, что физиономия от этого не пострадает. Иметь свое мнение всегда хорошо, и тебе не хворать.

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      Рейтинг: +6227

      Антибиотик > silver29 19 минут назад

      Мне значит Карпина называть маразматиком нельзя, а тебе меня и остальных пользователей оскорблять дозволено? Ты уж будь последователен в своих действиях. И я не хвастался, ты спросил,- я ответил. Как оказалось, зря. Зато теперь буду знать, кто ты такой. Тебе закон не писан.

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      Рейтинг: +25403

      silver29 > Антибиотик 14 минут назад

      Ладно Серега, не заводись и не обижайся, лично у меня к болелам Локо нет неприязни, много в окружении за них топит, Палыч спартаковец и уважаемый тренер. Пойми наконец нет тренера в России кто согласился возглавить сборную сейчас, и надо поддержать Валеру, ему сейчас не легко.

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      Рейтинг: +67765

      insider_retro 1 час назад

      Смена капитана не сказывается на бойцовских качествах Сборной и совсем не угнетает соперников... Валера попробовал брякнуть новое и ненужное слово в футболе...

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      Рейтинг: +3956

      Semenycch 1 час назад

      Назначили главным тренером сборной идиота!

      4
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      Рейтинг: +520

      Янвapь 69 > Semenycch 1 час назад

      Даунито блохастое, кого надо было назначить гл.тренером ? Путина, Миллера, Матвиенко или травоядного Силёжика из Сельмага ? А может и вовсе тебя, умственного инвалида ?

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      Рейтинг: +3842

      mopecekca > Semenycch 1 час назад

      заглохни уже, ****** внатуре

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