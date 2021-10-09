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  • Карпин: «На следующую игру с капитанской повязкой может выйти и Захарян»

Карпин: «На следующую игру с капитанской повязкой может выйти и Захарян»

9 октября 2021, 13:18
42

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор капитана команды на прошедший матч против Словакии (1:0) и следующую игру против Словении (11 октября).

«Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки.

Джикия кричит, руководит обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь», – сказал Карпин.

  • Россияне идут 2-ми в отборочной группе.
  • У сборной при Карпине в каждом матче новый капитан.

Карпин – о победе над Словакией: «Качество игры не удовлетворяет. Бывает, когда ничего не получается»

Карпин – о победе над Словакией: «Можно назвать удачей, можно – мастерством вратаря и защиты»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Джикия Георгий Кузяев Далер Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (42)
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insider_retro
1633777296
Смена капитана не сказывается на бойцовских качествах Сборной и совсем не угнетает соперников... Валера попробовал брякнуть новое и ненужное слово в футболе...
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Антибиотик
1633778518
Кто поставил этого маразматика тренером сборной?!!! Нужен нормальный тренер с яйцами и один капитан, который будет гнать команду вперед своим авторитетом. А тут сам смысл "капитана" исходит на нет. Ну, назначьте тогда меня капитаном, я буду сидеть у телевизора, смотреть футбол и это будет тоже самое. Полный бред и бардак!
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33!
1633783138
это из серии "чтобы никому не было обидно"
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plehanov6
1633783539
Карпин - создает себе образ идиота! Капитан - это всегда лидер, заслуженный, и, идеал для молодых! А он, этих сопляков, ставит " капитанами"! За что? За какие заслуги?! Валера, успокойся, не создавай из СБОРНОЙ шапито!!! И, из себя, главного клоуна не делай!!!
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Play
1633784477
Я вообще не понимаю этой логики. Капитан должен быть один, лидер с непререкаемым авторитетом, который будет вести команду за собой. А когда каждый матч новый капитан, о каком лидере может идти речь. Пусть Валера почитает конспекты Фергюссона, он говорил, что у тренера обязательно должна быть правая рука на поле, человек, который оперативно доносит мысли тренера игрокам и задаёт настрой. А что может донести Кузяев или Захарян?
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zigbert
1633785835
Все таки капитаном должен быть опытный игрок, имеющий авторитет в команде. То же самое относится и к его заместителю. Капитанская повязка обязывает этого игрока быть наиболее ярким представителем команды и быть в гуще всех перипетий матча.
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vladimir-7
1633786628
У главного тренера сборной России по футболу, главная задача, кого же назначить капитаном команды на игру, других задач и проблем у него нет.
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ivany4
1633788859
Правильно Валера, молодец! Не дебильные вопросы, надо давать шутливые ответы. Валера тролингом научит наших "журналистов" понимать футбол.))) Что, вопрос капитана, самый болезненный на сегодняшний день в сборной?)))
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vladimir-7
1633789152
Валера, а ты всем игрокам раздай повязки капитана и наслаждайся, чего голову мучить.
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Dr.Metal
1633789320
11 капитанов и 6 из них вратари, игра на нуле, результат 99%
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