На стадионе сборной Андорры случился пожар. Матч с Англией – завтра

На домашнем стадионе сборной Андорры «Насьональ» случился пожар. Огонь задел трибуны и скамейки запасных.

Пока неизвестно, возможно ли на арене проводить завтрашний матч отбора ЧМ-2022 Андорра – Англия.

Завтра сборная Андорры должна принять Англию на «Эстади Насьональ». А сегодня на арене вспыхнул пожарСильно пострадали скамейки запасных и трибуны для телевещания. Можно ли теперь играть на стадионе – большой вопросtalkSPORT pic.twitter.com/jyyqOZ6z0w