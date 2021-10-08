На стадионе сборной Андорры случился пожар. Матч с Англией – завтра

На домашнем стадионе сборной Андорры «Насьональ» случился пожар. Огонь задел трибуны и скамейки запасных.
Пока неизвестно, возможно ли на арене проводить завтрашний матч отбора ЧМ-2022 Андорра – Англия.
- Стадион построен в 2014 году.
- Он вмещает 3,3 тысячи зрителей.
- На стадионе имеется 3 трибуны, над центральной трибуной есть крыша.
Завтра сборная Андорры должна принять Англию на «Эстади Насьональ». А сегодня на арене вспыхнул пожарСильно пострадали скамейки запасных и трибуны для телевещания. Можно ли теперь играть на стадионе – большой вопросtalkSPORT pic.twitter.com/jyyqOZ6z0w— Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2021