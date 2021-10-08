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    На стадионе сборной Андорры случился пожар. Матч с Англией – завтра

    На домашнем стадионе сборной Андорры «Насьональ» случился пожар. Огонь задел трибуны и скамейки запасных.

    Пока неизвестно, возможно ли на арене проводить завтрашний матч отбора ЧМ-2022 Андорра – Англия.

    • Стадион построен в 2014 году.
    • Он вмещает 3,3 тысячи зрителей.
    • На стадионе имеется 3 трибуны, над центральной трибуной есть крыша.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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