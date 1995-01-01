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    Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Барселону»

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    26-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому дал указание своим агентам найти ему новый клуб.

    По информации Catalunya Radio, услуги бельгийца уже были предложены «Барселоне».

    • Рыночная стоимость Ориги – 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

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    Источник: Catalunya Radio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 266 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12847

      Skull_Boy 1 час назад

      Весь хлам Европы в Барсу нормальный стимул, а потом во всем виноват Куман

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