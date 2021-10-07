Ориги может перейти из «Ливерпуля» в «Барселону»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.
26-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому дал указание своим агентам найти ему новый клуб.
По информации Catalunya Radio, услуги бельгийца уже были предложены «Барселоне».
- Рыночная стоимость Ориги – 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
Источник: Catalunya Radio
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