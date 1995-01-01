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    Галицкий – о Мусаеве: «Если он выходит против «Севильи» с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить?

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о бывшем тренере команды Мураде Мусаеве.

    – Многие удивлялись, почему Мусаев так долго продержался – он постоянно был под давлением.

    – Подожди, подожди. Он два раза был бронзовым призером чемпионата России! Почему он «долго продержался»? Он бы и продолжал работать, если бы сам не ушел.

    Потому что тренер – это недооцененно-переоцененная работа, это же совокупная работа. Если мы не дали ему достаточное количество футболистов, если он выходит против «Севильи» с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить?

    – Вас не удивляет, почему он сейчас без работы?

    – Почему меня должно удивлять или не удивлять?

    – Он показал хороший результат.

    – В России 16 клубов. Всего. Было бы 100 клубов, меня бы удивило. Половина тренеров давно работает.

    В «Зените» тренер не меняется. В «Рубине» – нет. Мало клубов осталось, куда он может прийти, – 4-5. Не знаю почему – у него спросите.

    – Но почему-то условный «Урал» приглашает Шалимова.

    – А Шалимов где был?

    – На «Матч ТВ».

    – Тоже в «Краснодаре».

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • В начале апреля Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»

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      Рейтинг: +10

      d с 9 минут назад

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      Рейтинг: +14552

      Garrincha58 1 час назад

      Галицкий в последнее время просто удивляет ну какие мальчики там были два три молодых и те на замене, а где они сейчас ваши мальчики один Сафонов и играет

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