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  • Галицкий – о Мусаеве: «Если он выходит против «Севильи» с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить?

Галицкий – о Мусаеве: «Если он выходит против «Севильи» с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить?

7 октября 2021, 16:49
2

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о бывшем тренере команды Мураде Мусаеве.

– Многие удивлялись, почему Мусаев так долго продержался – он постоянно был под давлением.

– Подожди, подожди. Он два раза был бронзовым призером чемпионата России! Почему он «долго продержался»? Он бы и продолжал работать, если бы сам не ушел.

Потому что тренер – это недооцененно-переоцененная работа, это же совокупная работа. Если мы не дали ему достаточное количество футболистов, если он выходит против «Севильи» с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить?

– Вас не удивляет, почему он сейчас без работы?

– Почему меня должно удивлять или не удивлять?

– Он показал хороший результат.

– В России 16 клубов. Всего. Было бы 100 клубов, меня бы удивило. Половина тренеров давно работает.

В «Зените» тренер не меняется. В «Рубине» – нет. Мало клубов осталось, куда он может прийти, – 4-5. Не знаю почему – у него спросите.

– Но почему-то условный «Урал» приглашает Шалимова.

– А Шалимов где был?

– На «Матч ТВ».

– Тоже в «Краснодаре».

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
  • В начале апреля Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Севилья Мусаев Мурад Галицкий Сергей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1633616865
Галицкий в последнее время просто удивляет ну какие мальчики там были два три молодых и те на замене, а где они сейчас ваши мальчики один Сафонов и играет
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d с
1633619933
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