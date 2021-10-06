Глушаков: «Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свое отбытие из расположения сборной России. Сыграть за команду в октябрьских матчах ему помешала травма.

«Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не даeт работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная – это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня – главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», – цитирует игрока «Чемпионат» со ссылкой на РФС.