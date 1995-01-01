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    Глушаков: «Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя»

    Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свое отбытие из расположения сборной России. Сыграть за команду в октябрьских матчах ему помешала травма.

    «Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не даeт работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

    Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная – это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня – главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», – цитирует игрока «Чемпионат» со ссылкой на РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8506

      playsh 43 секунды назад

      Только головой вперёд возвращайся,а не ногами.На всякий случай.Удачи тебе.

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