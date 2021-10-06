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  • Леонардо – о словах Переса про Мбаппе: «Очередное неуважение к «ПСЖ». Это надо заканчивать»

Леонардо – о словах Переса про Мбаппе: «Очередное неуважение к «ПСЖ». Это надо заканчивать»

6 октября 2021, 12:22
5

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса о нападающем Килиане Мбаппе.

  • Перес ранее сказал, что к 1 января вопрос с переходом француза решится.
  • «Реал» предложил форварду контракт на 6 лет. Зарплата – 40 миллионов в год.

«Это нужно заканчивать. Это очередное неуважение к клубу и Килиану. Подобное нельзя терпеть. Мбаппе – футболист «ПСЖ», – сказал Леонардо.

  • Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
  • В этом сезоне Килиан забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах Лиги 1.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (5)
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Dgad
1633515383
Как девка ноет, что заканчивать то? Ты либо продашь его зимой, либо летом просто бесплатно отпустишь. Так что Перес в этой ситуации на коне, так как кроме как в Реал Мбапе никуда не пойдет.
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Project Бабангида
1633516498
ух ты! обожаю клубные разборки. особенно когда пузатые дядьки животами меряются. интрига ещё в том что вся Каталония с фингалом под глазом за углом стоит и за Реал топит. : пни их Парес, пни, так им за Неймара
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Красногорск_Фан
1633518539
У престарелого гнома зарплата в 2 раза выше лучшего игрока ТСЖ - Мбаппе. А Леонардо что то про уважение, мы все уладим... смешно. Правильно делает что валит из этого недоклуба.
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DeStar
1633524693
явно есть какие-то подоплеки о которых простой люд не знает. Видно же что псж корячится и спецом палки в колеса ставит. настолько сильно что даже готовы рискнуть и отпустить мбаппе летом, чем могли продать его недавно за большие бабки. Будут делать все чтобы удержать мбаппе, а потом еще каким-то образом будут мстить реалу)) может связано с рамосом каким-то боком?) или что и когда они не поделили)) псж уже и брата мбаппе малого подписал, и наверное скоро все родственники и друзья мбаппе будут работать в структуре клуба за огромные деньги) лишь бы киллиан не ушел
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Artemka444
1633534503
До лета конечно он ваш игрок!!!! Так что можно заканчивать!!!!
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