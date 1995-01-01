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    Леонардо – о словах Переса про Мбаппе: «Очередное неуважение к «ПСЖ». Это надо заканчивать»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса о нападающем Килиане Мбаппе.

    • Перес ранее сказал, что к 1 января вопрос с переходом француза решится.
    • «Реал» предложил форварду контракт на 6 лет. Зарплата – 40 миллионов в год.

    «Это нужно заканчивать. Это очередное неуважение к клубу и Килиану. Подобное нельзя терпеть. Мбаппе – футболист «ПСЖ», – сказал Леонардо.

    • Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
    • В этом сезоне Килиан забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах Лиги 1.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2867

      Dgad 3 минуты назад

      Как девка ноет, что заканчивать то? Ты либо продашь его зимой, либо летом просто бесплатно отпустишь. Так что Перес в этой ситуации на коне, так как кроме как в Реал Мбапе никуда не пойдет.

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