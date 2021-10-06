Леонардо – о словах Переса про Мбаппе: «Очередное неуважение к «ПСЖ». Это надо заканчивать»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса о нападающем Килиане Мбаппе.

Перес ранее сказал, что к 1 января вопрос с переходом француза решится.

«Реал» предложил форварду контракт на 6 лет. Зарплата – 40 миллионов в год.

«Это нужно заканчивать. Это очередное неуважение к клубу и Килиану. Подобное нельзя терпеть. Мбаппе – футболист «ПСЖ», – сказал Леонардо.