Леонардо – о словах Переса про Мбаппе: «Очередное неуважение к «ПСЖ». Это надо заканчивать»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса о нападающем Килиане Мбаппе.
- Перес ранее сказал, что к 1 января вопрос с переходом француза решится.
- «Реал» предложил форварду контракт на 6 лет. Зарплата – 40 миллионов в год.
«Это нужно заканчивать. Это очередное неуважение к клубу и Килиану. Подобное нельзя терпеть. Мбаппе – футболист «ПСЖ», – сказал Леонардо.
- Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне Килиан забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах Лиги 1.
Источник: L’Equipe