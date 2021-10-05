Перес – о Мбаппе: «Надеюсь, к 1 января все будет решено»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб следующим летом.

«Надеюсь, к 1 января все будет решено», – сказал Перес.

В июне 2022 года Мбаппе станет свободным агентом.

Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по трансферу 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне француз забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.

Бензема: «Мбаппе перейдет в «Реал». Он сам сказал мне об этом»

Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня в июле. Хотел, чтобы у клуба было время найти замену»