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    Перес – о Мбаппе: «Надеюсь, к 1 января все будет решено»

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб следующим летом.

    «Надеюсь, к 1 января все будет решено», – сказал Перес.

    • В июне 2022 года Мбаппе станет свободным агентом.
    • Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по трансферу 22-летнего футболиста.
    • В текущем сезоне француз забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.

    Бензема: «Мбаппе перейдет в «Реал». Он сам сказал мне об этом»

    Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня в июле. Хотел, чтобы у клуба было время найти замену»

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    Источник: El Debate

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