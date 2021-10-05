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Перес – о Мбаппе: «Надеюсь, к 1 января все будет решено»

5 октября 2021, 16:10
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб следующим летом.

«Надеюсь, к 1 января все будет решено», – сказал Перес.

  • В июне 2022 года Мбаппе станет свободным агентом.
  • Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по трансферу 22-летнего футболиста.
  • В текущем сезоне француз забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.

Бензема: «Мбаппе перейдет в «Реал». Он сам сказал мне об этом»

Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня в июле. Хотел, чтобы у клуба было время найти замену»

Источник: El Debate
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (3)
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3meeeD
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В Гаргону, в Грузию.Камни киркой ломать.Охуев..ий бабкин внук
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