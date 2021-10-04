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  • Федотов – об удалении Азмуна: «Думаю, ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки»

Федотов – об удалении Азмуна: «Думаю, ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки»

4 октября 2021, 07:35
28

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы журналистов после победы над «Зенитом» в десятом туре РПЛ.

– Хочу поздравить команду с победой. Есть порох в пороховницах, было два неудачных матча, суть в том что успели собраться, проявили и мастерство, и выдержку, и хладнокровие, хотя было непросто на поле «Зенита», чемпиона трех последних лет.

«Зенит» имел подходы, но это было не настолько остро. Имели шансы открыть счет. Но когда расслабились, получили атаку и гол. Во втором тайме воспользовались численным преимуществом, забили два быстрых мяча.

Но надо отдать должное «Зениту», они до конца нагнетали и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Штанга Дзюбы – ключевой момент. Вскоре мы сравняли счет.

– Удаление Азмуна – разве не ключевой момент?

– На мой взгляд – чистая красная карточка. Судья сразу дал желтую. Потом пошел смотреть эпизод. Сердар не имел злого умысла, но попал нашему голкиперу открытыми шипами в бок. Думаю ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки.

– «Зенит» недооценил «Сочи»?

– Это надо спросить у игроков «Зенита».

  • «Сочи» добыл волевую победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
  • Петербуржцы впервые потеряли очки с этим соперником в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Федотов Владимир
Комментарии (28)
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Урия Гип
1633329280
Если бы Дзюба забил второй, на этом все бы и кончилось. А в эпизоде с Азмуном, гол надо быпо засчитывать, а Джанаеву желтую за опасную игру.
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Garrincha58
1633330301
– Удаление Азмуна – разве не ключевой момент? А почему Краснодар играя в меньшинстве с двумя удалениями без особых проблем выиграл у Сочи 3-0, потому что там тренер, а у Зенита Семак
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Урия Гип
1633331559
Джанаев пытался не мяч отбить, а шел на столкновение с Азмуном. Мяча ни тот, ни другой не коснулись, и почему же гол не засчитан?
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d s
1633331579
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Artemka444
1633333304
проиграли не беда. Главное что всё ровно Чемпионами будем!!!! А красная не по делу,но таков у нас уровень судейства.Его просто нет!!!!!!
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Spirit_78
1633336884
Просто Сочи бездарно вылетели из Лиги Конференций и были свежее. Даже вдесятером Зенит мог побеждать, но как обычно защита соорудила идиотский гол в свои ворота, после чего всё посыпалось. Что касается удаления - как обычно, это бестолковое решение судей против Зенита никто даже не заметит и разговоры о подсуживании Зениту продолжатся. Ничего не меняется...
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somn
1633343346
Пора избавляться от Семака.
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ilichkadr
1633343608
Про красную карточку никто особо и не спорит, но почему гол не засчитан!? Мяч не коснулся ни Азмуна, ни Джанаева. Если внимательно посмотреть повтор, то мяч пролетел под руками Джанаева гораздо раньше, чем пришелся удар Азмуна в правый бок вратаря.
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Вомбат
1633355401
Я еще раз повторю - у хейтеров заготовлено 2 сценария как реагировать на итог матчей Зенита с Сочи и Оренбургом (в следующем сезоне жта команда вернется): 1. Зенит выиграл -- Зенит попросил отдать очки. 2. Зенит проиграл -- Сочи попросио отдать очки. Предлагаю всем адекватным болельщикам в порядке хохмы точно так же реагировать на матчи Спартака и ЦСКА с командами Ахмат и Химки.
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ySS
1633360737
Почитал тут "адекватных" и выводы такие, Джанаев, обосравшись мяча, бросился на ногу Азмуна, которую перс хотел, но не успел убрать. По сему, Джанаеву желтую и гол засчитать! Ахахахаха)
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