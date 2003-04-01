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    Федотов – об удалении Азмуна: «Думаю, ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы журналистов после победы над «Зенитом» в десятом туре РПЛ.

    – Хочу поздравить команду с победой. Есть порох в пороховницах, было два неудачных матча, суть в том что успели собраться, проявили и мастерство, и выдержку, и хладнокровие, хотя было непросто на поле «Зенита», чемпиона трех последних лет.

    «Зенит» имел подходы, но это было не настолько остро. Имели шансы открыть счет. Но когда расслабились, получили атаку и гол. Во втором тайме воспользовались численным преимуществом, забили два быстрых мяча.

    Но надо отдать должное «Зениту», они до конца нагнетали и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Штанга Дзюбы – ключевой момент. Вскоре мы сравняли счет.

    – Удаление Азмуна – разве не ключевой момент?

    – На мой взгляд – чистая красная карточка. Судья сразу дал желтую. Потом пошел смотреть эпизод. Сердар не имел злого умысла, но попал нашему голкиперу открытыми шипами в бок. Думаю ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки.

    – «Зенит» недооценил «Сочи»?

    – Это надо спросить у игроков «Зенита».

    • «Сочи» добыл волевую победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
    • Петербуржцы впервые потеряли очки с этим соперником в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1218

      Урия Гип 5 минут назад

      Если бы Дзюба забил второй, на этом все бы и кончилось.
      А в эпизоде с Азмуном, гол надо быпо засчитывать, а Джанаеву желтую
      за опасную игру.

      1
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      Рейтинг: +25413

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Есть .

      2
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