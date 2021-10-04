Федотов – об удалении Азмуна: «Думаю, ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы журналистов после победы над «Зенитом» в десятом туре РПЛ.

– Хочу поздравить команду с победой. Есть порох в пороховницах, было два неудачных матча, суть в том что успели собраться, проявили и мастерство, и выдержку, и хладнокровие, хотя было непросто на поле «Зенита», чемпиона трех последних лет.

«Зенит» имел подходы, но это было не настолько остро. Имели шансы открыть счет. Но когда расслабились, получили атаку и гол. Во втором тайме воспользовались численным преимуществом, забили два быстрых мяча.

Но надо отдать должное «Зениту», они до конца нагнетали и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Штанга Дзюбы – ключевой момент. Вскоре мы сравняли счет.

– Удаление Азмуна – разве не ключевой момент?

– На мой взгляд – чистая красная карточка. Судья сразу дал желтую. Потом пошел смотреть эпизод. Сердар не имел злого умысла, но попал нашему голкиперу открытыми шипами в бок. Думаю ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки.

– «Зенит» недооценил «Сочи»?

– Это надо спросить у игроков «Зенита».