Главные новости дня. У Головина гол+ассист и травма в одном матче; «ПСЖ», «Бавария», «Зенит» и «Локо» потерпели первые поражения в лигах

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2021 23:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10726

      житель СПб 1 час назад

      Случайно или не совсем - но в таблице команды подровняли после сегодняшнего игрового дня, и команды примерно заняли те места, на которые наиграли в свою силу - разве что место Спартака должно быть повыше. Будем смотреть=болеть дальше! А пока - дела за сборной.

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