Главные новости дня. У Головина гол+ассист и травма в одном матче; «ПСЖ», «Бавария», «Зенит» и «Локо» потерпели первые поражения в лигах

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Ионов пропустит октябрьский сбор России из-за травмы

«ПСЖ» с Месси уступил «Ренну», ни разу не пробив в створ

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