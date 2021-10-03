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  • Главные новости дня. У Головина гол+ассист и травма в одном матче; «ПСЖ», «Бавария», «Зенит» и «Локо» потерпели первые поражения в лигах

Главные новости дня. У Головина гол+ассист и травма в одном матче; «ПСЖ», «Бавария», «Зенит» и «Локо» потерпели первые поражения в лигах

3 октября 2021, 23:03
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (5)
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житель СПб
1633291909
Случайно или не совсем - но в таблице команды подровняли после сегодняшнего игрового дня, и команды примерно заняли те места, на которые наиграли в свою силу - разве что место Спартака должно быть повыше. Будем смотреть=болеть дальше! А пока - дела за сборной.
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Иван_Невский
1633321687
это заговор! газпром всё купил, свиньи знают, визжат как перед забоем!
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Дедуктор
1633324869
Ну вот. Чтобы народ не подозревал чего непотребного в отношении слива Зенита, устроили слив Локомотива. Показалось кому то мало. Не поверит прогрессивная общественность, типо. Устроили тогда слив ПСЖ и Реала. Опять мало? Пущай тогда Бенфика на своем поле сольёт ноунейму. Уже горячей! Но какую то изюминку бы добавить. Ладно, уговорили. Сама Бавария сольёт. А шо - так бывает? Сделаем!
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d s
1633331587
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