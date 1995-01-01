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    Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив дома «Айнтрахту»

    «Айнтрахт» одержал волевую победу над «Баварией» (2:1) в гостевом матче 7-го тура чемпионата Германии.

    На гол Леона Горецки команда из Франкфурта ответила забитыми мячами Мартина Хинтереггера и Филипа Костича.

    Это первое поражения для «Баварии» в нынешнем сезоне. Клуб занимает первое место в турнирной таблице.

    Германия. Бундеслига. 7-й тур

    Бавария – Айнтрахт – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Горецка, 29; 1:1 – Хинтереггер, 32; 1:2 – Костич, 83.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +144

      teodogat 33 секунды назад

      Мне одному кажется что Сане ушлепок никчемный? Почему с ним так все тренера носятся, и Флик, и Лев и Наггельсман? Один раз из 20 игр штрафной забьет, так что из за этого король футбола?

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      Рейтинг: +29725

      oyabun 1 час назад

      Что вообще творится? Бавария проигрывает, ПСЖ проигрывает, про Баоселону вообще не хочется говорить..

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      Рейтинг: +17267

      DVOK68 1 час назад

      АйнТРАХт трахнул Баварию!

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      Рейтинг: +12835

      Skull_Boy 1 час назад

      Да же бы в РПЛ Траппу желтую дали и так затягивать игру нельзя

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