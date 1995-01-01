Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив дома «Айнтрахту»

Мне одному кажется что Сане ушлепок никчемный? Почему с ним так все тренера носятся, и Флик, и Лев и Наггельсман? Один раз из 20 игр штрафной забьет, так что из за этого король футбола?
«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Баварией» (2:1) в гостевом матче 7-го тура чемпионата Германии.
На гол Леона Горецки команда из Франкфурта ответила забитыми мячами Мартина Хинтереггера и Филипа Костича.
Это первое поражения для «Баварии» в нынешнем сезоне. Клуб занимает первое место в турнирной таблице.
Германия. Бундеслига. 7-й тур
Бавария – Айнтрахт – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Горецка, 29; 1:1 – Хинтереггер, 32; 1:2 – Костич, 83.