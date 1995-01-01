Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив дома «Айнтрахту»

«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Баварией» (2:1) в гостевом матче 7-го тура чемпионата Германии.

На гол Леона Горецки команда из Франкфурта ответила забитыми мячами Мартина Хинтереггера и Филипа Костича.

Это первое поражения для «Баварии» в нынешнем сезоне. Клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига. 7-й тур

Бавария – Айнтрахт – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Горецка, 29; 1:1 – Хинтереггер, 32; 1:2 – Костич, 83.

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