Аджоев – о 0:0 с «Химками»: «Очень интересная встреча. Один балл – неплохо»

Гурам Аджоев, президент «Арсенала», оценил исход матча десятого тура РПЛ против «Химок» (0:0). Функционер не расстраивается потере очков.

– Очень интересная встреча получилась. На поле сошли две команды, каждая из которых не хотела уступать. Мы в итоге не проиграли, даже очко взяли.

– 0:0 для вас – хороший результат?

– Думаю, что для «Химок» это тоже хороший результат.

– Вы довольны игрой?

– Когда три очка берешь – доволен, когда в активе один балл – это неплохо.