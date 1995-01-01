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    Аджоев – о 0:0 с «Химками»: «Очень интересная встреча. Один балл – неплохо»

    Гурам Аджоев, президент «Арсенала», оценил исход матча десятого тура РПЛ против «Химок» (0:0). Функционер не расстраивается потере очков.

    – Очень интересная встреча получилась. На поле сошли две команды, каждая из которых не хотела уступать. Мы в итоге не проиграли, даже очко взяли.

    – 0:0 для вас – хороший результат?

    – Думаю, что для «Химок» это тоже хороший результат.

    – Вы довольны игрой?

    – Когда три очка берешь – доволен, когда в активе один балл – это неплохо.

    • «Арсенал» идет 12-м.
    • «Химки» располагаются в зоне переходных встреч.
    • Следующий соперник «Арсенала» – «Зенит» (16 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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