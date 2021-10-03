Аджоев – о 0:0 с «Химками»: «Очень интересная встреча. Один балл – неплохо»

Гурам Аджоев, президент «Арсенала», оценил исход матча десятого тура РПЛ против «Химок» (0:0). Функционер не расстраивается потере очков.
– Очень интересная встреча получилась. На поле сошли две команды, каждая из которых не хотела уступать. Мы в итоге не проиграли, даже очко взяли.
– 0:0 для вас – хороший результат?
– Думаю, что для «Химок» это тоже хороший результат.
– Вы довольны игрой?
– Когда три очка берешь – доволен, когда в активе один балл – это неплохо.
- «Арсенал» идет 12-м.
- «Химки» располагаются в зоне переходных встреч.
- Следующий соперник «Арсенала» – «Зенит» (16 октября).
Источник: «Матч ТВ»