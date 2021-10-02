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    Сафонов – о сейвах в матче с ЦСКА: «Бывало и сложнее»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:0). Это не самая сложная встреча в его карьере.

    «Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжeнная игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счeт отчасти закономерный.

    Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль – это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочeнность в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству», – сказал Сафонов.

    • Команды впервые в истории не забили в очном матче.
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
    • «Краснодар» располагается строчкой выше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2021 22:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13437

      paracetamol 55 минут назад

      Да все ему в руки летело, и вспомнить нечего!

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      Рейтинг: +115

      More_and_More 2 часа назад

      Очень уверенно отстоял. Больше остальных, как по мне, на позицию первого номера сборки подходит

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