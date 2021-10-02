Сафонов – о сейвах в матче с ЦСКА: «Бывало и сложнее»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:0). Это не самая сложная встреча в его карьере.

«Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжeнная игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счeт отчасти закономерный.

Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль – это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочeнность в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству», – сказал Сафонов.