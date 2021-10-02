Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что главный тренер Рональд Куман не будет уволен в ближайшее время.
«Куман останется. Он продолжить работать с командой вне зависимости от результата сегодняшней игры.
Рональд заслуживает доверия, ведь он легенда клуба. Я ценю, что он согласился тренировать «Барсу» в трудные времена», – сказал Лапорта.
- Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетико».
- Начало матча – в 22:00 мск.
- Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
- В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо