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    Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Атлетико»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что главный тренер Рональд Куман не будет уволен в ближайшее время.

    «Куман останется. Он продолжить работать с командой вне зависимости от результата сегодняшней игры.

    Рональд заслуживает доверия, ведь он легенда клуба. Я ценю, что он согласился тренировать «Барсу» в трудные времена», – сказал Лапорта.

    • Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетико».
    • Начало матча – в 22:00 мск.
    • Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1144

      zarsm 35 минут назад

      Конченые

      0
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      Рейтинг: -335

      СуперПАВ9 50 минут назад

      Нед денег на компинсацию Куману

      0
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      Рейтинг: +367

      Октавиус 2 часа назад

      так бы и сказал - нет денег на неустойку, а то "легенда", "трудные времена"

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