Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что главный тренер Рональд Куман не будет уволен в ближайшее время.

«Куман останется. Он продолжить работать с командой вне зависимости от результата сегодняшней игры.

Рональд заслуживает доверия, ведь он легенда клуба. Я ценю, что он согласился тренировать «Барсу» в трудные времена», – сказал Лапорта.