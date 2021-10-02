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  • Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Атлетико»

Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Атлетико»

2 октября 2021, 16:41
5

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что главный тренер Рональд Куман не будет уволен в ближайшее время.

«Куман останется. Он продолжить работать с командой вне зависимости от результата сегодняшней игры.

Рональд заслуживает доверия, ведь он легенда клуба. Я ценю, что он согласился тренировать «Барсу» в трудные времена», – сказал Лапорта.

  • Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетико».
  • Начало матча – в 22:00 мск.
  • Каталонцы идут на 6-м месте в таблице Примеры.
  • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Барселона Куман Рональд
Комментарии (5)
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Октавиус
1633182119
так бы и сказал - нет денег на неустойку, а то "легенда", "трудные времена"
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zarsm
1633189127
Конченые
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Tempos
1633200640
Вариантов нет, так как болельщики хотят видеть у руля Хави...а с Хави у Лапорты "подковерные" отношения...и на выборах Хави поддержал Виктора Фонта... второй реальный кандидат Эрик Тен Хаг, которого Гвардиола посоветал Лапорте... остальные пустые имена, в смысле того что ничего нового Барсе не смогут дать... тот же Конте...со своим характером не "друг" Лапорте...
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Дедуктор
1633247726
Легенда то он легенда. Только, в качестве тренера - тупой. В принципе, и игрочишкой то всегда тупым был. Как защитник - это, скажем, что то вроде Кутепа с Васиным. Только - гораздо хуже. Тупейший был защитник. Да, еще и медленный, грузный такой, неповоротливый. Но ... В качестве компенсации как то сподобился от Бога подарок получить. Мощнейший и очень точный прямой удар. Благодаря которому, собственно, и стал легендой. Но как защитник был отвратителен. Таким и тренером стал.
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