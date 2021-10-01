Женская лига США перенесла ближайшие матчи из-за секс-скандала

Национальная женская футбольная лига (NWSL) сообщила, что переносит ближайшие матчи из-за секс-скандала. Дело в том, что несколько футболисток обвинили в домогательствах бывшего тренера команды «Норт Каролина Кураж» Пола Райли.

Райли уволили на этой неделе после обвинений. По словам спортсменок, 58-летний тренер принуждал их к сексу на протяжении последних 11 лет.