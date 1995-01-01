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    Женская лига США перенесла ближайшие матчи из-за секс-скандала

    Национальная женская футбольная лига (NWSL) сообщила, что переносит ближайшие матчи из-за секс-скандала. Дело в том, что несколько футболисток обвинили в домогательствах бывшего тренера команды «Норт Каролина Кураж» Пола Райли.

    Райли уволили на этой неделе после обвинений. По словам спортсменок, 58-летний тренер принуждал их к сексу на протяжении последних 11 лет.

    • Тренерская лицензия Райли приостановлена.
    • Комиссионер NWSL Лиза Бэрд сообщила, что перенос матчей нужен для того, чтобы все «поразмышляли».
    • NWSL основана в 2012 году.

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    Источник: NWSL

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2999

      aaaaahhhh 48 минут назад

      а вот в Зените хоть бы что:)))))

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      Рейтинг: +8387

      playsh 52 минуты назад

      На протяжении 11 лет терпели и ублажали Пола,а потом сдали...он же бывший?
      Что случилось,сил у Райли поубавилось или в новом составе лесби появились?

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      Рейтинг: +688

      сутулая собака и лисы > playsh 22 минуты назад

      ну вы же лижите очко своему начальству, оставаясь на переработки, делая что-то бесплатно, только из-за боязни отказать и быть уволенным.
      почему с сексуальными домогательствами не может быть аналогичной проблемы?
      тем более обычно такие люди (я не про Пола, его поступки нужно еще доказать) распускают руки направо-налево, вот и получается, что за ними идёт длительный хвост на 11 лет.

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