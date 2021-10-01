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    Спаллетти – лучший тренер Серии А в сентябре

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим в чемпионате Италии по итогам сентября.

    В прошлом месяце неаполитанцы выиграли все четыре матча в Серии А. Команда победила «Ювентус» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорию» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

    • «Наполи» лидирует в чемпионате.
    • Спаллетти возглавляет команду с конца мая.
    • С 2009 по 2014 год итальянец тренировал «Зенит».

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    Источник: Официальный твиттер Серии А

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8380

      playsh 1 час назад

      Но тут в последний день сентября приехал Спартак погостить в Неаполь и вернул лучшего тренера Италии с небес на землю.
      Игра закончилась,а на душе,увы,печаль - прости мой друг,мы сил своих не расчитали...

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      Рейтинг: +3003

      AZ 2 часа назад

      Судя по результатам - вполне заслуженно

      1
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      Рейтинг: +8380

      playsh > AZ 52 минуты назад

      Наполи проиграл Спартаку ещё на кануне,в своих головах - поворошив,что пишут наши спортивные СМИ об игре Спартака.Другого объяснения я просто не нахожу.

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