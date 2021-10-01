Спаллетти – лучший тренер Серии А в сентябре

Но тут в последний день сентября приехал Спартак погостить в Неаполь и вернул лучшего тренера Италии с небес на землю.
Игра закончилась,а на душе,увы,печаль - прости мой друг,мы сил своих не расчитали...
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим в чемпионате Италии по итогам сентября.
В прошлом месяце неаполитанцы выиграли все четыре матча в Серии А. Команда победила «Ювентус» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорию» (4:0) и «Кальяри» (2:0).
- «Наполи» лидирует в чемпионате.
- Спаллетти возглавляет команду с конца мая.
- С 2009 по 2014 год итальянец тренировал «Зенит».
#SerieATIM COACH OF THE MONTH | SEPTEMBER 2021 Luciano SpallettiIdee, spettacolo e tanti golUn settembre di gran calcio per il @sscnapolihttps://t.co/7jmKyl1kPo#WeAreCalcio pic.twitter.com/u7FtlrRlJs— Lega Serie A (@SerieA) October 1, 2021