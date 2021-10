Спаллетти – лучший тренер Серии А в сентябре

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим в чемпионате Италии по итогам сентября.

В прошлом месяце неаполитанцы выиграли все четыре матча в Серии А. Команда победила «Ювентус» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорию» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

#SerieATIM COACH OF THE MONTH | SEPTEMBER 2021 Luciano SpallettiIdee, spettacolo e tanti golUn settembre di gran calcio per il @sscnapolihttps://t.co/7jmKyl1kPo#WeAreCalcio pic.twitter.com/u7FtlrRlJs