Спаллетти – лучший тренер Серии А в сентябре

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим в чемпионате Италии по итогам сентября.

В прошлом месяце неаполитанцы выиграли все четыре матча в Серии А. Команда победила «Ювентус» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорию» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

«Наполи» лидирует в чемпионате.

Спаллетти возглавляет команду с конца мая.

С 2009 по 2014 год итальянец тренировал «Зенит».