На матч «Краснодар» – «Сочи» допустят не более 30% зрителей

«Краснодар» опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру девятого тура РПЛ против «Сочи».
Клубу разрешили заполнить трибуны домашнего стадиона не более чем на 30 процентов.
На арену будут пускать только при наличии билета и QR-кода, который выдается людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19.
- «Краснодар» примет «Сочи» в воскресенье, 26 сентября.
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт «Краснодара»