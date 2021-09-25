На матч «Краснодар» – «Сочи» допустят не более 30% зрителей

«Краснодар» опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру девятого тура РПЛ против «Сочи».

Клубу разрешили заполнить трибуны домашнего стадиона не более чем на 30 процентов.

На арену будут пускать только при наличии билета и QR-кода, который выдается людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19.