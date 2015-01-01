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    Клаван: «В 2017 году Клопп и Милнер едва не подрались. Юрген шел до конца, чтобы доказать свое мнение»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван рассказал, что между главным тренером Юргеном Клоппом и полузащитником Джеймсом Милнером однажды едва не завязалась драка. Травм удалось избежать.

    «Напряженная ситуация была накануне Рождества 2017 года. Клопп и Милнер едва не подрались, Джеймс вовремя отступил. Юрген был готов идти до конца, чтобы доказать свое мнение. Это было сложное время для Клоппа. Он был под давлением», – сказал эстонец.

    • Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.
    • Он брал с командой Лигу чемпионов и АПЛ.
    • Милнер играет в Ливерпуле тоже с 2015 года. Сейчас он вице-капитан.

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    Источник: Goal

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