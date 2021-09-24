Клаван: «В 2017 году Клопп и Милнер едва не подрались. Юрген шел до конца, чтобы доказать свое мнение»

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван рассказал, что между главным тренером Юргеном Клоппом и полузащитником Джеймсом Милнером однажды едва не завязалась драка. Травм удалось избежать.

«Напряженная ситуация была накануне Рождества 2017 года. Клопп и Милнер едва не подрались, Джеймс вовремя отступил. Юрген был готов идти до конца, чтобы доказать свое мнение. Это было сложное время для Клоппа. Он был под давлением», – сказал эстонец.