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    Журналист Егоров: клубы ФНЛ убеждают принять реформу Hypercube, обещая 2 миллиарда рублей за ТВ-права

    Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о том, что большинство клубов ФНЛ поддержали реформу лиги от Hypercube.

    Напомним, больше половины клубов поддержали формат «Сатурн-20», который предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними. Однозначно против выказался только «Волгарь».

    «Понимаю желание РФС, ФНЛ и лично Александра Алаева, который продюсирует эту мандулу, сделать все быстро, – и в ФНЛ провести все гораздо проще и это выглядит как намек сомневающимся.

    Но пока все выглядит так – клубы РПЛ не нагнули по лимиту (и тема пропала) и не продавили проект Hypercube.

    По моей информации, клубы ФНЛ убеждают в том числе и намеками на получение части ТВ-контракта от договора РПЛ с Okko или «Матчем» – называется сумма в 2 миллиарда рублей, эта сумма есть в блоге президента «Велеса».

    Напомню – при избрании нового президента ФНЛ были намеки на то, что взносы отменят (не отменили), что придет спонсорский миллиард (не пришел).

    Голосования – ни очного, ни заочного – по проекту голландца не было. Общего собрания по теме – не было.

    Есть клубы, которые пока не проводили даже консультации с голландцем – об этом говорит сотрудник «Ротора». И начинать, по его словам, надо с возвращения на весну-осень.

    Это вообще интересно – кого не спросишь, кто на конференции РФС и в исполкоме голосовал за осень-весну, все не помнят или не голосовали, – вышли в ответственный момент. Так кто ж тогда руки поднял?

    «Волгарю» – мой респект. Надеюсь, не испугаются и остальные.

    Вся эта история напоминает переход на осень-весну. Тогда сдохла вторая лига, сейчас то же самое произойдет со второй десяткой ФНЛ», – написал Егоров в телеграме.

    • С большой долей вероятности, «Сатурн-20» будет одобрен на голосовании ФНЛ в начале октября.
    • Если это произойдет, изменения вступят в силу уже с сезона-2022/2023.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      Himik356 37 минут назад

      Ага. один против бетона..
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +681

      Cromathaar 44 минуты назад

      Регулярно хожу на "вторую лигу", играют повеселее РПЛ частенько.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +628

      Rabinovi_ch 48 минут назад

      Егоров, пшлнхй

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