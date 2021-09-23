Журналист Егоров: клубы ФНЛ убеждают принять реформу Hypercube, обещая 2 миллиарда рублей за ТВ-права

Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о том, что большинство клубов ФНЛ поддержали реформу лиги от Hypercube.

Напомним, больше половины клубов поддержали формат «Сатурн-20», который предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними. Однозначно против выказался только «Волгарь».

«Понимаю желание РФС, ФНЛ и лично Александра Алаева, который продюсирует эту мандулу, сделать все быстро, – и в ФНЛ провести все гораздо проще и это выглядит как намек сомневающимся.

Но пока все выглядит так – клубы РПЛ не нагнули по лимиту (и тема пропала) и не продавили проект Hypercube.

По моей информации, клубы ФНЛ убеждают в том числе и намеками на получение части ТВ-контракта от договора РПЛ с Okko или «Матчем» – называется сумма в 2 миллиарда рублей, эта сумма есть в блоге президента «Велеса».

Напомню – при избрании нового президента ФНЛ были намеки на то, что взносы отменят (не отменили), что придет спонсорский миллиард (не пришел).

Голосования – ни очного, ни заочного – по проекту голландца не было. Общего собрания по теме – не было.

Есть клубы, которые пока не проводили даже консультации с голландцем – об этом говорит сотрудник «Ротора». И начинать, по его словам, надо с возвращения на весну-осень.

Это вообще интересно – кого не спросишь, кто на конференции РФС и в исполкоме голосовал за осень-весну, все не помнят или не голосовали, – вышли в ответственный момент. Так кто ж тогда руки поднял?

«Волгарю» – мой респект. Надеюсь, не испугаются и остальные.

Вся эта история напоминает переход на осень-весну. Тогда сдохла вторая лига, сейчас то же самое произойдет со второй десяткой ФНЛ», – написал Егоров в телеграме.