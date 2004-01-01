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    Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу от Hypercube. Лига разделится на две группы

    Компания Hypercube и Проектный офис РФС провели консультации с клубами ФНЛ о возможном изменении формата турнира.

    По информации «Чемпионата», больше половины клубов поддержали проект «Сатурн-20», предложенный голландской компанией. Этот формат предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними.

    Однозначно против выказался только «Волгарь». С большой долей вероятности, «Сатурн-20» будет одобрен на голосовании в начале октября, и изменения вступят в силу уже с сезона-2022/2023.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      kosmonaft 7 минут назад

      оставьте вы всё как есть уроды

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      Рейтинг: +10

      nonnapkt5vo 58 минут назад

      Тут кто-то хочет сeкс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минeт В замен хочу чтобы парень мне лизал aнус. Писать в приват-- https://me.sv/id373472

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      Рейтинг: +448

      Блямба 1 час назад

      Волгарь и выборы игнорил..))

      надо, как в Тамбове поступают. Посадят руководство в чан с дерьмом, — только голова торчит, – и возят по городу. А над ними пристав , и через каждые пять минут ка-ак вжик ..дубинкой над чаном. Так что, если не нырнёт — голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и ныряет.

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      Рейтинг: +9605

      Cleaner 1 час назад

      Вынос мозга для болельщиков и просторы для махинаций...

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      Рейтинг: -429

      СуперПАВ9 1 час назад

      Бред не делаете этого

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