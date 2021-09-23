Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу от Hypercube. Лига разделится на две группы

Компания Hypercube и Проектный офис РФС провели консультации с клубами ФНЛ о возможном изменении формата турнира.

По информации «Чемпионата», больше половины клубов поддержали проект «Сатурн-20», предложенный голландской компанией. Этот формат предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними.

Однозначно против выказался только «Волгарь». С большой долей вероятности, «Сатурн-20» будет одобрен на голосовании в начале октября, и изменения вступят в силу уже с сезона-2022/2023.