Ташуев – о выходе «Чайки» в 1/8 финала Кубка: «Это локальный успех. Глобально – надо выигрывать турнир»

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» в Кубке России.

Команда из Песчанокопского вышла в 1/8 финала турнира.

«Чайка» выступает в группе 1 ФНЛ-2.

«Общался с владельцем клуба Андреем Чайкой. Он сказал: если совершите это действие, то для клуба это будет страница в истории. Рады, что причастны к этому.

Это такой локальный успех. Глобально – надо Кубок выигрывать или выходить в финал. Но и это достаточно большой локальный успех, который будет занесен в небольшую пока историю клуба», – сказал Ташуев.