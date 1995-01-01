Ташуев – о выходе «Чайки» в 1/8 финала Кубка: «Это локальный успех. Глобально – надо выигрывать турнир»

Ташуев,ты молодец просто за то,что произнёс эти слова вслух,и твои ребята тебя услышали.Иначе ты был бы не настоящим тренером.Удачи тебе.
Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» в Кубке России.
- Команда из Песчанокопского вышла в 1/8 финала турнира.
- «Чайка» выступает в группе 1 ФНЛ-2.
«Общался с владельцем клуба Андреем Чайкой. Он сказал: если совершите это действие, то для клуба это будет страница в истории. Рады, что причастны к этому.
Это такой локальный успех. Глобально – надо Кубок выигрывать или выходить в финал. Но и это достаточно большой локальный успех, который будет занесен в небольшую пока историю клуба», – сказал Ташуев.