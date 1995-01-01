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    Ташуев – о выходе «Чайки» в 1/8 финала Кубка: «Это локальный успех. Глобально – надо выигрывать турнир»

    Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» в Кубке России.

    • Команда из Песчанокопского вышла в 1/8 финала турнира.
    • «Чайка» выступает в группе 1 ФНЛ-2.

    «Общался с владельцем клуба Андреем Чайкой. Он сказал: если совершите это действие, то для клуба это будет страница в истории. Рады, что причастны к этому.

    Это такой локальный успех. Глобально – надо Кубок выигрывать или выходить в финал. Но и это достаточно большой локальный успех, который будет занесен в небольшую пока историю клуба», – сказал Ташуев.

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    Источник: Ютуб-канал «Чайки»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7977

      playsh 2 часа назад

      Ташуев,ты молодец просто за то,что произнёс эти слова вслух,и твои ребята тебя услышали.Иначе ты был бы не настоящим тренером.Удачи тебе.

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      Рейтинг: +9605

      Cleaner 3 часа назад

      Дальше команд в таком разобранном состоянии, как нынешний Ростов, Чайка не встретит...

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