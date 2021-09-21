Cadena SER: Роналду нарушил договорeнность с «Ювентусом» ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Уход нападающего Криштиану Роналду стал неожиданностью для руководства и тренерского штаба «Ювентуса».

По информации Cadena SER, у футболиста и его агента Жорже Мендеша была устная договоренность с туринцами, что 36-летний португалец не покинет клуб после 15 августа.

Стороны обсуждали этот нюанс, чтобы «Ювентусу» не пришлось искать замену своему лучшему бомбардиру в последние дни трансферного окна.

Однако в конце августа Роналду нарушил обещание и вернулся в «Манчестер Юнайтед», а итальянцы были вынуждены в срочном порядке подписывать Мойзе Кена.