Хреновые тренеры последних 2-х сезонов стали неожиданностью для Роналду который честно тащил команду на себе. Что предельно заметно по текущему месту Юве. полагаю его много раз "не услышали" чтобы теперь квакать.
Уход нападающего Криштиану Роналду стал неожиданностью для руководства и тренерского штаба «Ювентуса».
По информации Cadena SER, у футболиста и его агента Жорже Мендеша была устная договоренность с туринцами, что 36-летний португалец не покинет клуб после 15 августа.
Стороны обсуждали этот нюанс, чтобы «Ювентусу» не пришлось искать замену своему лучшему бомбардиру в последние дни трансферного окна.
Однако в конце августа Роналду нарушил обещание и вернулся в «Манчестер Юнайтед», а итальянцы были вынуждены в срочном порядке подписывать Мойзе Кена.
- В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
- «МЮ» выкупил его за 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.
- Роналду отличился 4 раза в 3 играх после возвращения.
Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.