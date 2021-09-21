Cadena SER: Роналду нарушил договорeнность с «Ювентусом» ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Уход нападающего Криштиану Роналду стал неожиданностью для руководства и тренерского штаба «Ювентуса».
По информации Cadena SER, у футболиста и его агента Жорже Мендеша была устная договоренность с туринцами, что 36-летний португалец не покинет клуб после 15 августа.
Стороны обсуждали этот нюанс, чтобы «Ювентусу» не пришлось искать замену своему лучшему бомбардиру в последние дни трансферного окна.
Однако в конце августа Роналду нарушил обещание и вернулся в «Манчестер Юнайтед», а итальянцы были вынуждены в срочном порядке подписывать Мойзе Кена.
- В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
- «МЮ» выкупил его за 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.
- Роналду отличился 4 раза в 3 играх после возвращения.
Источник: Cadena SER
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