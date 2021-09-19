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    Cadena SER: Роналду нарушил договорeнность с «Ювентусом» ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

    Уход нападающего Криштиану Роналду стал неожиданностью для руководства и тренерского штаба «Ювентуса».

    По информации Cadena SER, у футболиста и его агента Жорже Мендеша была устная договоренность с туринцами, что 36-летний португалец не покинет клуб после 15 августа.

    Стороны обсуждали этот нюанс, чтобы «Ювентусу» не пришлось искать замену своему лучшему бомбардиру в последние дни трансферного окна.

    Однако в конце августа Роналду нарушил обещание и вернулся в «Манчестер Юнайтед», а итальянцы были вынуждены в срочном порядке подписывать Мойзе Кена.

    • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
    • «МЮ» выкупил его за 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.
    • Роналду отличился 4 раза в 3 играх после возвращения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2007

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Хреновые тренеры последних 2-х сезонов стали неожиданностью для Роналду который честно тащил команду на себе. Что предельно заметно по текущему месту Юве. полагаю его много раз "не услышали" чтобы теперь квакать.

      0
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      Рейтинг: +3506

      FENIX-SL 1 час назад

      вот это кошмар)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1914

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Да, кинул Роналду Ювентус со сроками, а так бы успели Заболотного подписать...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3172

      Питерский князь 1 час назад

      Убить мало, вначале кастрировать!
      =))))

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