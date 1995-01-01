Иван Игнатьев – о безголевой серии: «Просто не летит мяч в ворота. Я ничего такого не делаю»

Иван футбол не твоё займись, чем-нибудь другим хотя наверное больше ты ничего и не умеешь потому что лентяй
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своей слабой результативности.
- В этом сезоне форвард не отличился результативными действиями в 5 матчах.
- Его последний гол в официальных играх датирован 16 сентября 2020 года.
- Тогда Игнатьев забил новороссийскому «Черноморцу» в Кубке России.
«Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. У каждого свои принципы, свои требования.
Повлияло ли это как-то на меня? Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии «Краснодара», где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому.
Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать.
Ответа нет, почему результаты падают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером. Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание.
Психолог? Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное.
И то, что меня не выпускают на поле, это меня мотивирует как спортсмена, я готов выстоять перед трудностями. Чтобы чего-то высокого добиться, нужно много работать. И у меня есть поддержка», – сказал Игнатьев.
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты