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  • Иван Игнатьев – о безголевой серии: «Просто не летит мяч в ворота. Я ничего такого не делаю»

Иван Игнатьев – о безголевой серии: «Просто не летит мяч в ворота. Я ничего такого не делаю»

21 сентября 2021, 14:35
10

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своей слабой результативности.

  • В этом сезоне форвард не отличился результативными действиями в 5 матчах.
  • Его последний гол в официальных играх датирован 16 сентября 2020 года.
  • Тогда Игнатьев забил новороссийскому «Черноморцу» в Кубке России.

«Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. У каждого свои принципы, свои требования.

Повлияло ли это как-то на меня? Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии «Краснодара», где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому.

Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать.

Ответа нет, почему результаты падают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером. Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание.

Психолог? Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное.

И то, что меня не выпускают на поле, это меня мотивирует как спортсмена, я готов выстоять перед трудностями. Чтобы чего-то высокого добиться, нужно много работать. И у меня есть поддержка», – сказал Игнатьев.

«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (10)
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Mityai90
1632224785
Рано звездочку ловил, начал от краснодара требовать зарплат каких-то высоких. А по сути обычный паспортист, уровень фнл.
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Всеволош
1632226595
Говно ты Игнатьев, говно, а не футболист. Мысли не о футболе, поэтому и не летит у тебя ничего!! убогий!
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Fusballer
1632226794
Ничего не делаешь, чтобы мяч в ворота залетал.
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Fusballer
1632227158
Есть нападающие, а есть непопадающие.
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Garrincha58
1632228155
Иван футбол не твоё займись, чем-нибудь другим хотя наверное больше ты ничего и не умеешь потому что лентяй
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Лфшт
1632233173
Конченное днище. Бухай дальше и танцуй на пляже. Следующий шаг - чучхела и холодное пиво на пляже продавать. Растет пацан. А футбол это для лохов
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Hektor 84
1632242972
Пора заканчивать))) а он еще и не начинал! Бездарное существо и выкидыш лимита! Предлагаю сделать его капитаном олимпийской сборной России по футболу, о которой мечтает плешивый царь)))
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paracetamol
1632246114
Что-то бы делал, может и залетело бы, кривая лапа!
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Кузьмич на трибуне
1632248939
Это прилетела обратка. Ты поверил агентам, что за тобой очередь в Европе, ты начал юлить при подписании новых контрактов. Ты начал бухать в ночных клубах. Это та тропинка , на которую легко попасть, но по ней попадаешь в пропасть. А оттуда вылазить очень тяжело.
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raritet
1632311644
Сначала посмотри что делает Роналду для того чтобы не давать такие позорные интервью. Сделай тоже самое. Если сможешь. А не можешь, ищи работу поваром в школьной столовой.
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