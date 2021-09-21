Иван Игнатьев – о безголевой серии: «Просто не летит мяч в ворота. Я ничего такого не делаю»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своей слабой результативности.

В этом сезоне форвард не отличился результативными действиями в 5 матчах.

Его последний гол в официальных играх датирован 16 сентября 2020 года.

Тогда Игнатьев забил новороссийскому «Черноморцу» в Кубке России.

«Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. У каждого свои принципы, свои требования.

Повлияло ли это как-то на меня? Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии «Краснодара», где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому.

Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать.

Ответа нет, почему результаты падают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером. Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание.

Психолог? Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное.

И то, что меня не выпускают на поле, это меня мотивирует как спортсмена, я готов выстоять перед трудностями. Чтобы чего-то высокого добиться, нужно много работать. И у меня есть поддержка», – сказал Игнатьев.

«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты