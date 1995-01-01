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    Иван Игнатьев – о безголевой серии: «Просто не летит мяч в ворота. Я ничего такого не делаю»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своей слабой результативности.

    • В этом сезоне форвард не отличился результативными действиями в 5 матчах.
    • Его последний гол в официальных играх датирован 16 сентября 2020 года.
    • Тогда Игнатьев забил новороссийскому «Черноморцу» в Кубке России.

    «Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. У каждого свои принципы, свои требования.

    Повлияло ли это как-то на меня? Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии «Краснодара», где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому.

    Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать.

    Ответа нет, почему результаты падают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером. Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание.

    Психолог? Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное.

    И то, что меня не выпускают на поле, это меня мотивирует как спортсмена, я готов выстоять перед трудностями. Чтобы чего-то высокого добиться, нужно много работать. И у меня есть поддержка», – сказал Игнатьев.

    «Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14353

      Garrincha58 40 минут назад

      Иван футбол не твоё займись, чем-нибудь другим хотя наверное больше ты ничего и не умеешь потому что лентяй

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      Рейтинг: +7120

      Fusballer 57 минут назад

      Есть нападающие, а есть непопадающие.

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      Рейтинг: +7120

      Fusballer 1 час назад

      Ничего не делаешь, чтобы мяч в ворота залетал.

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      Рейтинг: +11

      Всеволош 1 час назад

      Говно ты Игнатьев, говно, а не футболист. Мысли не о футболе, поэтому и не летит у тебя ничего!! убогий!

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      Рейтинг: +472

      Mityai90 1 час назад

      Рано звездочку ловил, начал от краснодара требовать зарплат каких-то высоких. А по сути обычный паспортист, уровень фнл.

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