Главные новости дня. Назван состав сборной России на октябрьские матчи, «Спартак» проиграл ЦСКА

Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче «ПСЖ» – «Лион». У него ушиб колена

Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Португалец Перейра – новый глава департамента судейства РФС. О его назначении объявят в четверг

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«Зенит» в гостях обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком»

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