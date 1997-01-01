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    РПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Урал». В 8-м туре случилась первая нулевая ничья в сезоне при арбитре Сухом

    «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) на выезде в матче 8-го тура РПЛ и упустил возможность выйти на промежуточное первое место.

    Это первая нулевая ничья в текущем сезоне РПЛ. Матч обслуживал арбитр Алексей Сухой.

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви не забивает в РПЛ на протяжении последних 11 матчей. Это его самая длительная безголевая серия в чемпионате России.

    «Урал» еще ни разу не побеждал в этом сезоне РПЛ. После трех туров екатеринбуржцы идут на 16-м месте, в их активе три очка.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:0

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков (Подберезкин, 79), Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Егорычев (Герасимов, 85), Бикфалви (Максименко, 46), Мишкич, Гаджимурадов.

    «Локомотив»: Гилерме, Сильянов (Куликов, 86), Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека (Анджорин, 62), Лисакович (Керк, 67), Камано, Смолов.

    Предупреждения: Бикфалви, 33; Адамов, 43; Мишкич, 90+4 – Камано, 90+4; Едвай, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии28
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      Рейтинг: +4234

      AtticusFinch 11 минут назад

      с чего вы взяли,что урал не победил? почему именно Локомотив н выиграл?

      0
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      Рейтинг: +245

      Shamil79 42 минуты назад

      это Урал нанёс поражение Локо

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      Рейтинг: +4921

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну вот, силами бездари шалимова антифутбол добрался и до Екатеринбурга. Уж лучше вылететь в ФНЛ, чем катать такие нули. ФУ-уу

      0
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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан 1 час назад

      И тут до меня дошло что не было Жемалетдинова. Может он на столько важен сейчас для успеха этой команды? Керк жирный балласт.

      1
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      Рейтинг: +2700

      Бухбух 1 час назад

      Судью подкололи заголовком.

      1
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      Рейтинг: +315

      semm 1 час назад

      комментаторы выпросили эту ничью сами, как жена в роддоме - кто то ждал, кто то боялся что в его матче - в общем наводили интригу. Так по-мне то кажется лишне это, как и со статистикой какая команда, на какой минуте чаще забивает, а какая .........

      0
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      Рейтинг: +10231

      житель СПб 1 час назад

      Матч посмотреть не удалось - но результат удивил! Урал вполне можно поздравить со столь важным для него очком - тем более, что с одним из лидеров.

      0
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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Уже вторая подряд плохая игра Локомотива (будем честны, ничья с Марселем это отскок). И это очень плохо. В этой игре бежали оголяя тылы и Урал мог наказать раза три. А была бы команда уровня ЛЧ так бы и вышло. Отскок у ворот Урала стабильно подбирал Урал. Против автобуса играть не умеем, против остро атакующей игры Зенита не умеем. Не смотря на то что Николича называют гением, не согласен. Играет по одной, не гибкой схеме, которая во многих случаях приносит потерю очков. Как и сегодня.

      5
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      Рейтинг: +999

      Loko_Roma > Красногорск_Фан 17 минут назад

      Эта схема очки в россии и может приносить, в европе они не дееспособна

      0
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      Рейтинг: +51987

      portero 2 часа назад

      0:0 это произошло, Локо лучше играет с командами которые играют первым номером, а как самим то сложно...

      3
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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан > portero 2 часа назад

      вроде ты мечтал о сухой ничьей с Марселем. Ну вот она ))

      0
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      Рейтинг: +51987

      portero > Красногорск_Фан 2 часа назад

      да я бы победе порадовался с Маселем, как и победе любой нашей команде. но блин смотришь и печально как наши играют в ЕК... ничейка уже за отличный результат.

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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан > portero 2 часа назад

      Да. Я "еще помню" другие времена. Был вживую на ЦСКА - ПСЖ (которая 2-0), на ЦСКА-Реал 1-1. И это не казалось чем то запредельным. Почему на ЦСКА? да куда билеты купил, туда и сходил. В Еврокубках оно без разницы. Помню победы Локо над Интером и Монако. Как Зенит драил МЮ. И Ростов Баварию.
      А сейчас пора менять гражданство на Бразильское. Если хочется побед твоей команды.

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      Рейтинг: +20

      jooker_747 2 часа назад

      Сухой сказочный *******... 93 минута, игрок Локо убегает в перспективную атаку, нужно применить принцип преимущества. Не свиснул бы, и потасовки бы не было на пустом месте. ПФЛ - его место!

      0
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      Рейтинг: +9651

      Вомбат > jooker_747 2 часа назад

      Вообще-то, у нас на таком уровне судит большинство судей.

      1
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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан > jooker_747 2 часа назад

      Не заслужили они победы

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      Рейтинг: +20

      jooker_747 > Вомбат 2 часа назад

      Да есть нормальные судьи в регионах, в ПФЛ, ФНЛ. Но у них нет "друзей" в Москве, вот и судят Сухие всякие.

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      Рейтинг: +20

      jooker_747 > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Я чисто про этот момент. Весь матч не смотрел, хз

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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан > jooker_747 2 часа назад

      Ну судья да. Бухой. или еще какой . Но игра была так себе. Поэтому выиграть на последней минуте было бы не очень справедливо.

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      Рейтинг: +1856

      фанат джигурды > jooker_747 1 час назад

      Кукуляк тоже во 2-й лиге резервным был.

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