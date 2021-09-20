Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Урал». В 8-м туре случилась первая нулевая ничья в сезоне при арбитре Сухом

РПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Урал». В 8-м туре случилась первая нулевая ничья в сезоне при арбитре Сухом

20 сентября 2021, 18:24
29

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) на выезде в матче 8-го тура РПЛ и упустил возможность выйти на промежуточное первое место.

Это первая нулевая ничья в текущем сезоне РПЛ. Матч обслуживал арбитр Алексей Сухой.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви не забивает в РПЛ на протяжении последних 11 матчей. Это его самая длительная безголевая серия в чемпионате России.

«Урал» еще ни разу не побеждал в этом сезоне РПЛ. После трех туров екатеринбуржцы идут на 16-м месте, в их активе три очка.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:0

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков (Подберезкин, 79), Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Егорычев (Герасимов, 85), Бикфалви (Максименко, 46), Мишкич, Гаджимурадов.

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов (Куликов, 86), Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека (Анджорин, 62), Лисакович (Керк, 67), Камано, Смолов.

Предупреждения: Бикфалви, 33; Адамов, 43; Мишкич, 90+4 – Камано, 90+4; Едвай, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Сухой Алексей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1632151796
Сухой матч при сухом))))
Ответить
JTherry
1632151948
знаменательно - "сухая" ничья при судействе Алексея Сухого, лишь дождь ее сильно подмочил...) скорее, в пользу Урала, но играли слабо, точный пас всегда проблема, тактика мелких фолов, даже выделить особо некого...
Ответить
tushkanlz
1632152158
Упорная игра настоящих мужиков! «Картавым» и «Урал» был бы сегодня не по зубам! «Локо» выглядел поинтересней чуть-чуть ( и на чужом поле всё же). Всем – удачи!
Ответить
Паровоз888
1632152183
ПОЗОРИЩЕ!!!
Ответить
portero
1632153318
0:0 это произошло, Локо лучше играет с командами которые играют первым номером, а как самим то сложно...
Ответить
Красногорск_Фан
1632153358
Уже вторая подряд плохая игра Локомотива (будем честны, ничья с Марселем это отскок). И это очень плохо. В этой игре бежали оголяя тылы и Урал мог наказать раза три. А была бы команда уровня ЛЧ так бы и вышло. Отскок у ворот Урала стабильно подбирал Урал. Против автобуса играть не умеем, против остро атакующей игры Зенита не умеем. Не смотря на то что Николича называют гением, не согласен. Играет по одной, не гибкой схеме, которая во многих случаях приносит потерю очков. Как и сегодня.
Ответить
Бухбух
1632155511
Судью подкололи заголовком.
Ответить
Красногорск_Фан
1632156414
И тут до меня дошло что не было Жемалетдинова. Может он на столько важен сейчас для успеха этой команды? Керк жирный балласт.
Ответить
ArReal
1632161519
с чего вы взяли,что урал не победил? почему именно Локомотив н выиграл?
Ответить
zigbert
1632209205
У Локомотива было больше моментов. Особенно когда Баринов помешал Смолову нанести удар по воротам.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+