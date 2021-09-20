РПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Урал». В 8-м туре случилась первая нулевая ничья в сезоне при арбитре Сухом

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) на выезде в матче 8-го тура РПЛ и упустил возможность выйти на промежуточное первое место.

Это первая нулевая ничья в текущем сезоне РПЛ. Матч обслуживал арбитр Алексей Сухой.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви не забивает в РПЛ на протяжении последних 11 матчей. Это его самая длительная безголевая серия в чемпионате России.

«Урал» еще ни разу не побеждал в этом сезоне РПЛ. После трех туров екатеринбуржцы идут на 16-м месте, в их активе три очка.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:0

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков (Подберезкин, 79), Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Егорычев (Герасимов, 85), Бикфалви (Максименко, 46), Мишкич, Гаджимурадов.

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов (Куликов, 86), Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека (Анджорин, 62), Лисакович (Керк, 67), Камано, Смолов.

Предупреждения: Бикфалви, 33; Адамов, 43; Мишкич, 90+4 – Камано, 90+4; Едвай, 90+6.

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