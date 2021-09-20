Примера. «Барселона» спасла ничью в домашнем матче с «Гранадой», забив на 90-й минуте

В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле едва не проиграла «Гранаде».

Каталонцы пропустили уже на второй минуте от Домингуша Дуарте, а сравняли счет только на 90-й минуте благодаря голу Рональда Араухо.

Благодаря ничьей «Барса» поднялась с десятого на седьмое место в таблице Примеры.

Испания. Примера. 5-й тур

Барселона – Гранада – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дуарте, 2; 1:1 – Араухо, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры