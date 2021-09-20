Примера. «Барселона» спасла ничью в домашнем матче с «Гранадой», забив на 90-й минуте

Да, далеко ли пойдёт Барселона с такой игрой? — вопрос года. От былого величия осталась только эмблема.
В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле едва не проиграла «Гранаде».
Каталонцы пропустили уже на второй минуте от Домингуша Дуарте, а сравняли счет только на 90-й минуте благодаря голу Рональда Араухо.
Благодаря ничьей «Барса» поднялась с десятого на седьмое место в таблице Примеры.
Испания. Примера. 5-й тур
Барселона – Гранада – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дуарте, 2; 1:1 – Араухо, 90.