Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Примера. «Барселона» спасла ничью в домашнем матче с «Гранадой», забив на 90-й минуте

    В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле едва не проиграла «Гранаде».

    Каталонцы пропустили уже на второй минуте от Домингуша Дуарте, а сравняли счет только на 90-й минуте благодаря голу Рональда Араухо.

    Благодаря ничьей «Барса» поднялась с десятого на седьмое место в таблице Примеры.

    Испания. Примера. 5-й тур

    Барселона – Гранада – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дуарте, 2; 1:1 – Араухо, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2021 23:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +135

      Батал Вселенский 3 минуты назад

      Да, далеко ли пойдёт Барселона с такой игрой? — вопрос года. От былого величия осталась только эмблема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13733

      KLIM777 7 минут назад

      Что мессии без Барсы ноль, что Барса без Мессии

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67541
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru