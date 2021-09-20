Глушаков: «Безумно рад снова получить вызов в сборную. Нахожусь в хорошей форме»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Безумно рад снова получить вызов в сборную, благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало еще больше.

Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь.

Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер.

Впереди несколько непростых матчей у “Химок”, а потом важнейший отрезок у сборной на пути к чемпионату мира в Катаре — игры со Словакией и Словенией. Поэтому план на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе», – сказал Глушаков.

Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

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