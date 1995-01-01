Лига конференций. «Тоттенхэм» не смог победить «Ренн»

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2.

Лондонцы первыми вышли вперед, однако затем пропустили два мяча и были вынуждены отыгрываться. С этой задачей команда справилась благодаря голу Пьера-Эмиля Хейбьерга.

Лига конференций. Групповой этап. 1-й тур

Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Баде, 11 (в свои ворота); 1:1 – Тайт, 23; 2:1 – Лаборд, 72; 2:2 – Хейбьерг, 76.

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