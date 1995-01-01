Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Лига конференций. «Тоттенхэм» не смог победить «Ренн»

    В первом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2.

    Лондонцы первыми вышли вперед, однако затем пропустили два мяча и были вынуждены отыгрываться. С этой задачей команда справилась благодаря голу Пьера-Эмиля Хейбьерга.

    Лига конференций. Групповой этап. 1-й тур

    Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Баде, 11 (в свои ворота); 1:1 – Тайт, 23; 2:1 – Лаборд, 72; 2:2 – Хейбьерг, 76.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89396
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru