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Ренн - Тоттенхэм

16.09.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 1 тур Ренн - Тоттенхэм
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ренн 6 4 2 0 13:7 +6 14
2. Витесс 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Тоттенхэм 6 2 1 3 11:11 0 7
4. Мура 05 6 1 0 5 5:14 -9 3
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