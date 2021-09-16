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Лига конференций 2026/2027
Ренн - Тоттенхэм
Ренн - Тоттенхэм: обзор матча 16 сентября 2021
Ренн
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
23'
Ф. Тайт
72'
Г. Лаборд
11'
Л. Баде (АГ)
76'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ж. Мартен
90'
+4
Замена
М. Тель
️️️️
С. Гирасси
90'
+2
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Сантамария
86'
82'
Желтая карточка
Б. Хиль
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
79'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
К. Сулемана
79'
78'
Замена
Д. Алли
️️️️
Т. Н'Домбеле
76'
ГОЛ! 2:2!
П. Хейбьерг
ГОЛ! 2:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
К. Сулемана
72'
54'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Л. Моура
54'
Замена
Эмерсон
️️️️
Г. Кейн
30'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
С. Бергвейн
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тайт
Пас отдал
С. Гирасси
23'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Баде
Пас отдал
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Найл Джон
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Салин
3
Трюффер
21
Агер
5
Баде
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
9
Гирасси
7
Сулемана
9
Лаборд
4-1-1-3-1
95
Голлини
2
Доэрти
5
Танганга
6
Родон
4
Дэвис
34
Скипп
22
Н'Домбеле
7
Моура
34
Бергвейн
17
Хиль
9
Кейн
7
Сулемана
18
Угочукву
18
Угочукву
7
Сулемана
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
7
Сантамария
8
Мартен
8
Мартен
7
Сантамария
9
Гирасси
11
Тель
11
Тель
9
Гирасси
9
Кейн
22
Эмерсон
22
Эмерсон
9
Кейн
34
Бергвейн
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
34
Бергвейн
22
Н'Домбеле
8
Алли
8
Алли
22
Н'Домбеле
7
Моура
18
Скарлетт
18
Скарлетт
7
Моура
Остались в запасе
Ренн
Тоттенхэм
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Найл Джон
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Найл Джон
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ренн - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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