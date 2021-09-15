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    Депутат Бондаренко: «Смешно, что при наличии РФС все слушают Путина. Лимит нужно убирать»

    Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы и член КПРФ, раскритиковал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Смешно, что при наличии РФС и профессионалов в футбольной отрасли, все равно все слушают Путина — а что он там скажет? Это очень странно. Но так устроена современная Россия — есть царь, который считает, что все должны жить по его указам.

    У любого руководителя должно быть мнение по всем вопросам. Другое дело, что это должно быть именно мнение, а не призыв к действию. Но у нас, к сожалению, не так.

    Все слышали позицию Дюкова по лимиту. Если он сейчас даст заднюю, то это будет серьезным основанием говорить, что в РФС нужны кадровые замены.

    Конечно, лимит надо убирать. Игрокам создали тепличные условия, объясняя это тем, что они должны развиваться и играть на поле, а иностранцы им будут мешать. Все это ерунда. Практика показывает, что тренируются они недостаточно для того, чтобы быть конкурентноспособными.

    Пусть приезжают легионеры — они повысят конкуренцию и качество игры возрастет. Наши парни будут стремиться к высокому уровню, будут бороться за место в составе.

    А сейчас из-за искусственных ограничений мы видим только огромные зарплаты наших футболистов, а будут еще больше, если лимит продолжит свое существование. Посмотрите на того же Кокорина: в конкурентной среде он никогда в жизни бы не получал такие деньги», – сказал Бондаренко.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Бондаренко в сентябре будет баллотироваться в Госдуму.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии30
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      Рейтинг: +2685

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      Да путин во всем разбирается, только куда влезет все обговняет и сделает все наоборот.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10089

      NewLife 44 минуты назад

      Любой дилетант в футболе может давать советы и предложения, но если этот дилетант президент, то он должен отвечать за каждое свое слово, а не ссылаться на советников через Пескова. Это просто неприлично.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1270

      Enter2006 > NewLife 36 минут назад

      Есть же простая поговорка, если хочешь чтобы что-то изменилось - так меняй. С лимитом уже попробовали - не получается. Попробуйте отменить лимит. Это же не приговор, можно потом изменить вновь. Что боится власть? Что откаты перестанут литься в карманы???

      2
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      ...
      Рейтинг: +4257

      TOMSON > Enter2006 32 минуты назад

      Потому что это ничего не поменяет, кроме национальностей на поле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1270

      Enter2006 > TOMSON 27 минут назад

      Есть чего терять? Нечего! Так почему не попробовать?

      2
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      Рейтинг: +4257

      TOMSON > Enter2006 7 минут назад

      Ещё есть что терять...

      0
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      Рейтинг: +8891

      ivany4 46 минут назад

      Смешно слушать депутата Саратовской областной думы и члена КПРФ, с такими высказываниями перед выборами. Не подскажет ли этот член партии, как решались вопросы в эпоху руководящей и направляющей. По просьбе трудящихся или по решению ЦК???))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1270

      Enter2006 > ivany4 42 минуты назад

      Тогда был КПСС а не КПРФ, и множество уродов как раз с КПСС ушли в ЕДРО и там воруют! Учи историю.

      6
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      ...
      Рейтинг: +8891

      ivany4 > Enter2006 15 минут назад

      Для всезнаек - расшифруй аббревиатуру и КПРФ и КПСС и расскажи нам, кто является приемником кого.
      Или ты Иван Непомнящий, без роду и племени?

      0
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      Рейтинг: +1270

      Enter2006 > ivany4 7 минут назад

      Для всезнаек скажи, почему некоторые коммунисты перешли в ЕдРо к воровской власти? ) Вот тогда всё и поймешь. Вот Китай не стал распыляться и за 30 лет с 90х с деревни стал второй экономикой мира! Вот так! А мы кем стали? А у них нет столько газа и нефти и драг металла и пр. Как так? Да просто воровать запретили у них. А реальные коммунисты, а не перебежники, хотят остановить воровское олигархическое сообщество, и я с ними на 100% согласен!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +51776

      portero 48 минут назад

      Ой посадят Колю, уже несколько раз пытались, придумают что-нибудь новенькое...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1270

      Enter2006 > portero 39 минут назад

      Согласен, воровская власть может делать что угодно. И под ними и исполнительная власть, и законодательная и судебная. А армия тоже обезглавлена, бункерный с ним в лесах сибири отдыхает. Те скоррумпированно всё.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4257

      TOMSON 48 минут назад

      Сегодня будет матч Шериф Шахтёр. Посмотрите сторонники отмены лимита сколько там Молдован и Украинцев на поле выйдут.
      А на счёт зп Кокорина. Пусть лучше на свою посмотрят. Кокорина работу мы хотяб видим, а вот депутаты уже давно явно не по предназначению работают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      Enter2006 51 минуту назад

      Я согласен с Бондаренко! Молодец!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2047

      Бриг 52 минуты назад

      Опять, жаль, что Путина не научили работать на компьютере-почитал бы, что люди думают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4991

      sochi-2013 53 минуты назад

      А он точно член КПРФ, или просто член? Коммунист,, вроде как, должен за "отечественного производителя" радеть.
      Решил по легкому срубить голосов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4520

      polt 1 час назад

      Бомбардир живет в другой жизни и не в курсе, что Бондаренко единоросы сняли с выборов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      Кирилл Михайлов > polt 1 час назад

      С него сняли фейковые обвинения, он участвует

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10358

      BRO_football 1 час назад

      Вот и я думаю, может уволить Дюкова и вместо него Путина назначить руководить РФС? Уверен, что российский футбол после этого никак не изменится.

      1
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      Рейтинг: +4991

      sochi-2013 > BRO_football 59 минут назад

      Путин назначит Бондаренко.

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      Рейтинг: +4991

      sochi-2013 > BRO_football 52 минуты назад

      Путина ты будешь назначать?

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      Рейтинг: +10358

      BRO_football > sochi-2013 19 минут назад

      Да может Путин сам себя назначит? Я просто предложил.

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