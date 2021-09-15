Депутат Бондаренко: «Смешно, что при наличии РФС все слушают Путина. Лимит нужно убирать»

Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы и член КПРФ, раскритиковал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Смешно, что при наличии РФС и профессионалов в футбольной отрасли, все равно все слушают Путина — а что он там скажет? Это очень странно. Но так устроена современная Россия — есть царь, который считает, что все должны жить по его указам.

У любого руководителя должно быть мнение по всем вопросам. Другое дело, что это должно быть именно мнение, а не призыв к действию. Но у нас, к сожалению, не так.

Все слышали позицию Дюкова по лимиту. Если он сейчас даст заднюю, то это будет серьезным основанием говорить, что в РФС нужны кадровые замены.

Конечно, лимит надо убирать. Игрокам создали тепличные условия, объясняя это тем, что они должны развиваться и играть на поле, а иностранцы им будут мешать. Все это ерунда. Практика показывает, что тренируются они недостаточно для того, чтобы быть конкурентноспособными.

Пусть приезжают легионеры — они повысят конкуренцию и качество игры возрастет. Наши парни будут стремиться к высокому уровню, будут бороться за место в составе.

А сейчас из-за искусственных ограничений мы видим только огромные зарплаты наших футболистов, а будут еще больше, если лимит продолжит свое существование. Посмотрите на того же Кокорина: в конкурентной среде он никогда в жизни бы не получал такие деньги», – сказал Бондаренко.