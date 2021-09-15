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  • Депутат Бондаренко: «Смешно, что при наличии РФС все слушают Путина. Лимит нужно убирать»

Депутат Бондаренко: «Смешно, что при наличии РФС все слушают Путина. Лимит нужно убирать»

15 сентября 2021, 17:16
49

Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы и член КПРФ, раскритиковал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Смешно, что при наличии РФС и профессионалов в футбольной отрасли, все равно все слушают Путина — а что он там скажет? Это очень странно. Но так устроена современная Россия — есть царь, который считает, что все должны жить по его указам.

У любого руководителя должно быть мнение по всем вопросам. Другое дело, что это должно быть именно мнение, а не призыв к действию. Но у нас, к сожалению, не так.

Все слышали позицию Дюкова по лимиту. Если он сейчас даст заднюю, то это будет серьезным основанием говорить, что в РФС нужны кадровые замены.

Конечно, лимит надо убирать. Игрокам создали тепличные условия, объясняя это тем, что они должны развиваться и играть на поле, а иностранцы им будут мешать. Все это ерунда. Практика показывает, что тренируются они недостаточно для того, чтобы быть конкурентноспособными.

Пусть приезжают легионеры — они повысят конкуренцию и качество игры возрастет. Наши парни будут стремиться к высокому уровню, будут бороться за место в составе.

А сейчас из-за искусственных ограничений мы видим только огромные зарплаты наших футболистов, а будут еще больше, если лимит продолжит свое существование. Посмотрите на того же Кокорина: в конкурентной среде он никогда в жизни бы не получал такие деньги», – сказал Бондаренко.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • Бондаренко в сентябре будет баллотироваться в Госдуму.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир
Комментарии (49)
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Sirigu200
1631715954
Молодец, хоть какой то депутат нормальный
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Dr.Metal
1631716004
Это единственный человек, который говорит правду. Видел случайно его выступления на ютубе.
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Боцман59rus
1631716086
_ здоровья тебе, хороший человек. Хоть у кого то мозги не обнулились, вместе с Путинским сроком.
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Чермындыр
1631716098
На этом политическую карьеру Николая Бондаренко можно считать законченной. А жаль
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Бриг
1631719307
Опять, жаль, что Путина не научили работать на компьютере-почитал бы, что люди думают.
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Enter2006
1631719311
Я согласен с Бондаренко! Молодец!
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portero
1631719521
Ой посадят Колю, уже несколько раз пытались, придумают что-нибудь новенькое...
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NewLife
1631719771
Любой дилетант в футболе может давать советы и предложения, но если этот дилетант президент, то он должен отвечать за каждое свое слово, а не ссылаться на советников через Пескова. Это просто неприлично.
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Иван Петров 1986
1631721920
Да путин во всем разбирается, только куда влезет все обговняет и сделает все наоборот.
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VVM1964
1631739970
Браво , Николай !!! Нравится мне этот пацанчик ))) - правду матку рубит без страха и упрека !!! Молодца !!!
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