Дюков: «Я противник лимита. В ближайшее время могут быть изменения»

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Его утверждает министр спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы.

Последний лимит – это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали ответственнее подходить к подписанию легионеров. Но у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результатов дискуссии с правительством, может быть, в ближайшее время будут изменения», – сказал Дюков.

В РПЛ действует лимит «8+17».

Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

Дюков: «Невыход России на ЧМ-2022 будет моей ответственностью»