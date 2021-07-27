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  • Дюков: «Я противник лимита. В ближайшее время могут быть изменения»

Дюков: «Я противник лимита. В ближайшее время могут быть изменения»

27 июля 2021, 11:37
27

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Его утверждает министр спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы.

Последний лимит – это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали ответственнее подходить к подписанию легионеров. Но у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результатов дискуссии с правительством, может быть, в ближайшее время будут изменения», – сказал Дюков.

  • В РПЛ действует лимит «8+17».
  • Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

Дюков: «Невыход России на ЧМ-2022 будет моей ответственностью»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (27)
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paracetamol
1627375141
Без лимита богатые станут сильнее, а бедные - на уровне ФНЛ. Про сборную молчу!
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NewLife
1627376095
Кто-нибудь может объяснить, при чем здесь министр спорта.
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JTherry
1627379396
Дюк-оффу и хочется, и колется, и правительство не велит...) про требования устава УЕФА и ФИФА не слышал, а...? сочинили лимит вроде бы для защиты интересов и развития российских футболистов, а результат оказался настолько плачевным, что теперь не знают как его преодолеть - обычная чиновничья "загогулина" вышла...
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Алехсбургер.
1627380713
..переговоры с правительством.. уссаться. ..из-за лимита...футбольного. Может там сынок.намёкнёшь .шобы пенсию обратно на пять лет отлимитили.. Не доживу,не доболею.Гх,гх..)
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bomilazdeshnii
1627383857
В командах и сейчас играет много иностранцев и что толку? Все дело в КАЧЕСТВЕ иностранцев. Качественных никто нам не предоставит ни за какие деньги. Надо искать и воспитывать своих.
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житель СПб
1627386905
То есть нас опять ждет смена лимита уже в ходе Чемпионата?! Браво...
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vladimir-7
1627390714
Лимит лимитом, но заработную плату футболистам необходимо снижать, иначе так и будут играть за отличную зарплату, подумаешь сыграть 1 раз в недельку, а остальные дни, теория и разминки под названием тренировки.
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zigbert
1627392455
В правительстве сидят знающие люди. Могут и не дать добро.
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PAREVG.
1627397324
Лимит необходим, и как можно более жесткий лимит, 3 - 4 легионера в заявке максимум. Тогда легионеры будут более качественные, а не ноунеймы из стран африки и латинской америки, и не пенсионеры из европейских клубов. И вообще, легионер, должен показывать как надо играть, должен подавать пример, а не играть вместо наших ребят. Вот такой пример, недавно был в Москве, и мне было проще по городу передвигаться на такси, чем самому за рулем, так за неделю, меня не разу не вез Русский таксист, только гастарбайтеры. А что, парень из условного Клина, Тулы или Рязани не умет водить машину??? Так нет, все занято легионерами, или у нас водители маршруток - почти все молдоване, и кавказцы. Почти ВСЕ окупировано легионерами, и в футболе и в жизни...
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Hektor 84
1627492822
Игровое время у молодых футболистов выросло, но дело в том как они распорядились предоставленным временем? Противник лимита? А как же курс царя на импортозамещение в футболе?
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