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    Дюков: «Я противник лимита. В ближайшее время могут быть изменения»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

    «Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Его утверждает министр спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы.

    Последний лимит – это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали ответственнее подходить к подписанию легионеров. Но у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результатов дискуссии с правительством, может быть, в ближайшее время будут изменения», – сказал Дюков.

    • В РПЛ действует лимит «8+17».
    • Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии18
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      Рейтинг: +81

      bomilazdeshnii 18 минут назад

      В командах и сейчас играет много иностранцев и что толку? Все дело в КАЧЕСТВЕ иностранцев. Качественных никто нам не предоставит ни за какие деньги. Надо искать и воспитывать своих.

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      Рейтинг: +10038

      Литейный4 36 минут назад

      Лимит это зло! Долой лимит на легионеров! Хватит плодить российских детей лимита с многомиллионной зарплатой. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3356

      Алехсбургер. 1 час назад

      ..переговоры с правительством..
      уссаться. ..из-за лимита...футбольного.

      Может там сынок.намёкнёшь .шобы пенсию обратно на пять лет отлимитили..
      Не доживу,не доболею.Гх,гх..)

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      Рейтинг: +270

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      убрать лимит на первую половину сезона, потом вернуть в случайном формате, расширить РПЛ до 22 команд и играть в три круга, ввести потолок зарплат, зависящий от положения в турнирной таблице.

      не уверен, что такие реформы помогут футболу в РФ, но это же настоящий постапокалипсис (в футбольном формате).
      или аналог судной ночи, только это не ночь, а судный сезон.

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      Рейтинг: +15647

      JTherry > сутулая собака и лисы 57 минут назад

      не подсказывай, Дюк-офф ведь и разродиться может...)

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      Рейтинг: +15647

      JTherry 1 час назад

      Дюк-оффу и хочется, и колется, и правительство не велит...) про требования устава УЕФА и ФИФА не слышал, а...? сочинили лимит вроде бы для защиты интересов и развития российских футболистов, а результат оказался настолько плачевным, что теперь не знают как его преодолеть - обычная чиновничья "загогулина" вышла...

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      Рейтинг: +21020

      bset 2 часа назад

      Нужно в первую очередь создавать переизбыток молодых футболистов. Когда для закрытия позиции будут клубы не в Африку летать на просмотр, а открывать почту и видеть десяток россиян желающих попасть в состав и играть за 100 тысяч, тогда и лимиты никакие не нужны будут. Клубы не дураки, чтобы себе в ущерб работать - если из-за рубежа будет тяжелее и дороже брать игроков, они будут брать местных ребят. Так что надо детский футбол в первую очередь реформировать. Ну а лимит полностью отменять.

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      Рейтинг: +11854

      paracetamol > bset 2 часа назад

      За 100 тыщ никто из молодых и не нагнется, чтобы подобрать!

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      Рейтинг: +21020

      bset > paracetamol 2 часа назад

      Это потому что сейчас спрос на них большой, а предложение мало - поэтому растут цены и зарплаты. Когда их будет в избытки, зарплаты снизятся. Да даже 200-300 тысяч на своих явно будет дешевле, чем везти африканцев.

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      Рейтинг: +21020

      bset > paracetamol 2 часа назад

      Все очень просто. Футбол - это бизнес, уже давно пора с этим смириться. Цель бизнеса - зарабатывать. Если иностранец дешевле россиянина, то и нафиг этот россиянин не сдался клубу. А когда все клубы станут частными, то ни один клуб не станет платить нашим поленьям по 3 млн евро в год, которые играют на пустых стадионах.

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      Рейтинг: +9138

      NewLife 2 часа назад

      Кто-нибудь может объяснить, при чем здесь министр спорта.

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      Рейтинг: +3289

      general.lizyukov > NewLife 2 часа назад

      А платить кто будет?
      Это ж для них норма: мы тут хотим, но платите вы. Работать, зарабатывать? Вы что, рехнулись?! Это ж всё для страны, для народа, это шоу, которое мы устраиваем для вас. Так что платите.
      Нормальная ж логика: общественная организация, вмешиваться в деятельность которой государству запрещено уставами УЕФА/ФИФА, но чуть что - а вот министерство спорта.

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      Рейтинг: +11854

      paracetamol 2 часа назад

      Без лимита богатые станут сильнее, а бедные - на уровне ФНЛ. Про сборную молчу!

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      Рейтинг: +7858

      САДЫЧОК > paracetamol 2 часа назад

      Без лимита - будет стимул и у молодых и у старых...Это прежде всего удар по никчемностям с большой з п Джикии , Оздоеву и т.д.

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      Рейтинг: +11854

      paracetamol > САДЫЧОК 2 часа назад

      Оздоев нормальный опорник, чего несешь? А не будет Джикии в обороне, вообще все сборную выносить будут!

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      Рейтинг: +3357

      Gek Dement > paracetamol 2 часа назад

      Богатые и сейчас сильнее, а бедные все так же на уровне ФНЛ. Лимит тут совершенно не при чем. От него только общий уровень чемпионата деградировал и результаты в ек.

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      Рейтинг: +7858

      САДЫЧОК > paracetamol 2 часа назад

      Он прячется . от мяча , чтобы ему не дали пас ! Это слабейший игрок , которого навязывают влиятельные агенты ! Без него Зенит будет в разы сильнее !
      Ка можно быть таким далёким от футбола ?!!!
      Джикия и Оздоев - это даже не уровень пердива !!!

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      Рейтинг: +81

      bomilazdeshnii > Gek Dement 12 минут назад

      Д при чем здесь лимит и ек? Уровень иностранцев не тот.

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