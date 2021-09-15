«Бавария» не проигрывает в гостевых матчах Лиги чемпионов с 2017 года

Накануне «Бавария» разгромила в первом туре группы Лиги чемпионов «Барселону» (3:0). Баварцы не проигрывают в Лиге чемпионов в гостях 19 встреч подряд.

Последнее такое поражение датировано сентябрем 2017 года.

«Бавария» в 2 последних матчах против «Барселоны» победила с общим счетом 11:2.

«Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.

Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.

Куман: «Нам не хватает людей в атаке. Через 3-4 недели «Барселона» будет другой»