Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Бавария» не проигрывает в гостевых матчах Лиги чемпионов с 2017 года

    Накануне «Бавария» разгромила в первом туре группы Лиги чемпионов «Барселону» (3:0). Баварцы не проигрывают в Лиге чемпионов в гостях 19 встреч подряд.

    Последнее такое поражение датировано сентябрем 2017 года.

    • «Бавария» в 2 последних матчах против «Барселоны» победила с общим счетом 11:2.
    • «Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.
    • Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.

    Куман: «Нам не хватает людей в атаке. Через 3-4 недели «Барселона» будет другой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru