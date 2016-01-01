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    Ибрагимович: «Отсутствие победы в ЛЧ не делает меня менее хорошим игроком. Я сделал больше, чем многие, я счастлив»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не комплексует из-за отсутствия победы в Лиге чемпионов. По мнению шведа, у него достаточно достижений.

    «Я не выигрывал Лигу чемпионов, но это не делает меня менее хорошим игроком. Некоторые говорят: «Златан, ты плохой игрок, у тебя нет победы на чемпионате мира». Шведу сложнее стать чемпионом мира, чем французу.

    Что касается победы в Лиге чемпионов, то чем дольше ожидание, тем удивительнее будет ее взять. У меня еще есть цели. Я уже сделал больше, чем многие футболисты, я счастлив», – сказал Ибрагимович.

    • Швед сейчас травмирован.
    • Ибрагимович выигрывал чемпионаты 4 стран.
    • Также Ибрагимович брал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1187

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      «Златан, ты плохой игрок, у тебя нет победы на чемпионате мира»==========Да ладно Златан, о чем ты.У Месси и Роналду тоже нет победы на чемпионате мира.Они ж не парятся на этот счет, а ты чего ? Ты один из лучших...Все норм...Глотни вискаря и успокойся...У других похуже дела бывают.
      Вот к примеру в Расее есть такой --Дзюба фамилия.Ничо не брал ( РПЛ не считается) ..Дык у него гонору как будто он футбольный пуп планеты Земля .)))

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