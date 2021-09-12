Ибрагимович: «Отсутствие победы в ЛЧ не делает меня менее хорошим игроком. Я сделал больше, чем многие, я счастлив»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не комплексует из-за отсутствия победы в Лиге чемпионов. По мнению шведа, у него достаточно достижений.

«Я не выигрывал Лигу чемпионов, но это не делает меня менее хорошим игроком. Некоторые говорят: «Златан, ты плохой игрок, у тебя нет победы на чемпионате мира». Шведу сложнее стать чемпионом мира, чем французу.

Что касается победы в Лиге чемпионов, то чем дольше ожидание, тем удивительнее будет ее взять. У меня еще есть цели. Я уже сделал больше, чем многие футболисты, я счастлив», – сказал Ибрагимович.