Тебас: «Уход Месси из «Барселоны» можно было предотвратить. Дело не в экономике»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу летнего ухода из «Барселоны» форварда Лионеля Месси. Он перешел в «ПСЖ».

«Уход Месси можно было предотвратить. Дело не в экономике, точно знаю.

Знаю, что некоторые считают виновным в уходе игрока меня. Это неправда», – заверил Тебас.

«Барселона» летом не стала продлевать контракт с игроком.

Месси с каталонцами 10 раз брал Примеру.

Сейчас Месси в «ПСЖ».

Глава Ла Лиги Тебас: «Месси на заслужил такого ухода из «Барселоны». Он лучший игрок в истории»