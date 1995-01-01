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    Тебас: «Уход Месси из «Барселоны» можно было предотвратить. Дело не в экономике»

    Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу летнего ухода из «Барселоны» форварда Лионеля Месси. Он перешел в «ПСЖ».

    «Уход Месси можно было предотвратить. Дело не в экономике, точно знаю.

    Знаю, что некоторые считают виновным в уходе игрока меня. Это неправда», – заверил Тебас.

    • «Барселона» летом не стала продлевать контракт с игроком.
    • Месси с каталонцами 10 раз брал Примеру.
    • Сейчас Месси в «ПСЖ».

    Глава Ла Лиги Тебас: «Месси на заслужил такого ухода из «Барселоны». Он лучший игрок в истории»

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    Источник: Sport.es

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