Глава Ла Лиги Тебас: «Месси на заслужил такого ухода из «Барселоны». Он лучший игрок в истории»

Хавьер Тебас, президент испанской Ла Лиги, высказался по поводу летнего ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Он не считает такой уход правильным.

«Ла Лиге очень повезло, что два лучших игрока на планете выступали здесь и сделали лигу одной из лучших в мире. Уход Месси – самый, возможно, болезненный, поскольку считаю его лучшим в истории. Такого ухода из клуба и лиги он не заслужил», – сказал Тебас.