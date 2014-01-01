Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Глава Ла Лиги Тебас: «Месси на заслужил такого ухода из «Барселоны». Он лучший игрок в истории»

    Хавьер Тебас, президент испанской Ла Лиги, высказался по поводу летнего ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Он не считает такой уход правильным.

    «Ла Лиге очень повезло, что два лучших игрока на планете выступали здесь и сделали лигу одной из лучших в мире. Уход Месси – самый, возможно, болезненный, поскольку считаю его лучшим в истории. Такого ухода из клуба и лиги он не заслужил», – сказал Тебас.

    • «Барселона» летом не стала продлевать контракт с игроком.
    • Месси с каталонцами 10 раз брал Примеру.
    • Сейчас Месси в «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7689

      playsh 10 минут назад

      Да,сейчас многие фанаты футбола потеряют интерес к Испанскому чемпионату.
      Без Месси и Роналду вся Примера потускнела.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89281
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67503
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru