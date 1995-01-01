Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Макаров: «Слуцкий однажды выгнал меня с тренировки, когда я орал на него»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

    «На тренировках играли в обычный футбол, например, пять на пять. Леонид Викторович, если выбрал одну команду, то начинает за неe топить.

    Все фолы, любые ауты – он никогда ничего не даeт. А ты играешь в другой команде, и он всe время начинает подсуживать им, а ты злишься и проигрываешь.

    Конфликты с «судейством» часто бывали на тренировках. Один раз Слуцкий даже меня выгнал за то, что я ему отвечал. Ему это не нравилось.

    Как отвечал? Просто орал на него, что это нечестно», – рассказал Макаров.

    • Летом футболист перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро.
    • Он заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

    Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»

    Макаров: «Больше всего хочу в немецкий чемпионат»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89261
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru