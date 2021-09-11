Макаров: «Слуцкий однажды выгнал меня с тренировки, когда я орал на него»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«На тренировках играли в обычный футбол, например, пять на пять. Леонид Викторович, если выбрал одну команду, то начинает за неe топить.

Все фолы, любые ауты – он никогда ничего не даeт. А ты играешь в другой команде, и он всe время начинает подсуживать им, а ты злишься и проигрываешь.

Конфликты с «судейством» часто бывали на тренировках. Один раз Слуцкий даже меня выгнал за то, что я ему отвечал. Ему это не нравилось.

Как отвечал? Просто орал на него, что это нечестно», – рассказал Макаров.

Летом футболист перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро.

Он заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

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